Bruno Fernandes: "La mejor respuesta a Guardiola era callarse y dejarle hablar solo"

A pesar que el último derby de Manchester se lo llevó el United por 2-0 sobre el City, uno de los integrante de los "Diablos Rojos" no la pasó del todo bien durante el encuentro.

Bruno Fernandes tuvo un cruce de palabras con Pep Guardiola en pleno partido. El jugador portugués no se amilanó ante el estratega español y lo mandó a callar, situación que ha generado críticas contra el jugador.

"La gente habla y pregunta quién es Bruno para mandar callar a Guardiola, pero una persona no se define por lo que ganó o lo que tiene", declaró el "18" del Manchester United para "Mirror".

Ante todas las respuestas que ha recibido Fernandes por su accionar hacia el ex técnico de Barcelona, el propio luso reconoció que pudo haber tomado una decisión distinta y así ahorrarse los problemas.

"Me condeno, la mejor respuesta era callarse y dejarle hablar solo. Es aquel hecho, aquella sangre la que no me deja estar callado", señaló el jugador del United, quien suma 3 goles con su club en la temporada.

Los "Diablos Rojos" superaron a los "Ciudadanos" por 2-0 en la Premier League con anotaciones de Anthony Martial y Scott McTominay, donde el portugués fue uno de los mejores del encuentro.