"Aubameyang no ganó nada en Arsenal, es un fracaso", presidente de la Federación de Gabón

Para Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang es uno de sus mejores jugadores y pieza importante en el proyecto deportivo que vienen desarrollando. El atacante fue pretendido por el Real Madrid y Barcelona, pero las negociaciones no prosperaron.

Desde que llegó a los 'Gunners' (en enero de 2018), el delantero anotó 61 goles en 97 encuentros, números que le permitieron convertirse en el capitán del equipo en esta temporada. A pesar de las buenas cifras, Aubameyang no pudo ganar un torneo internacional o local con Arsenal.

El presidente de la Federación de Gabón, Joan-Pierre Mounguengui, señaló que la calidad de Aubemeyang le debería permitir jugar en un equipo importante de Europa y el paso del atacante en Arsenal es un fracaso porque no ganó un título.

"No quiero decir que el Arsenal no sea ambicioso, pero no tiene ambiciones tan altas como otros clubes en lo que respecta a Europa. Si Pierre pudiera asegurar un contrato con un club más ambicioso, sabría hacerse con un lugar”, señaló el mandatario a ESPN.

Joan-Pierre Mounguengui calificó de fracaso la instancia de Aubemeyang en Arsenal. El presidente pidió al delantero buscar un equipo más competitivo para que pueda seguir creciendo como futbolista.

"A nivel individual, todos lo consideramos uno de los mejores del mundo, pero el consejo que le doy es que continúe trabajando y atraiga la atención de los clubes más grandes y más ambiciosos. Aubameyang es un jugador de clase mundial, pero, para él, o para cualquier otro gran jugador de Europa, el fútbol es un deporte colectivo. En este momento, él está en el Arsenal, y no ha ganado nada, así que es un fracaso”, finalizó Mounguengui.