Inter y los tres jugadores de Barcelona que rechazó por el pase de Lautaro Martínez

A pesar que el fútbol y las principales ligas del mundo se encuentran paralizadas por el avance del coronavirus, equipos como Barcelona han seguido trabajando a nivel dirigencial con miras al próximo mercado de pases que se reabrirá tras concluir esta pandemia.

Lautaro Martínez, actual delantero de Inter de Italia, es la principal prioridad de la directiva culé que ya piensa en la próxima temporada, además de la grave lesión de Luis Suárez. Sin embargo, la dirigencia de Barcelona busca por todos los medios no pagar la totalidad de la cláusula del argentino la cual se encuentra tazada en 111 millones de euros.

Por ello, Josep Maria Bartomeu y compañía ofrecieron al cuadro italiano tres jugadores de su plantilla como parte del pago por Lautaro, sin embargo, estos fueron rechazados por la directiva de Inter.

Los jugadores ofrecidos por Barcelona fueron el lateral derecho Nelson Semedo, el marcador de punta Junior Firpo y el volante croata Ivan Rakitic. Pero ante la negativa de Inter, el cuadro culé pondría a Arturo Vidal como parte de pago, mediocampista chileno que tiene poca continuidad en Cataluña.

Ivan Rakitic se niega a ser parte de pago por al fichaje de Lautaro Martínez

"Yo no soy una bolsa de papas con la que hacer cualquier cosa. Conmigo siempre se puede hablar, pero quiero estar en un lugar donde se me quiere, se me respeta y se me necesita y donde tanto yo como mi familia nos sintamos bien. Esos comportamientos hacia mí ya saben que no me gustaron y lo tienen bastante claro", expresó el croata en entrevista con mundo deportivo.

Rakitic también afirmó haberse sentido dolido con la forma en que fue dejado de lado tanto por Ernesto Valverde como con Quique Setién. El volante señaló que incluso en la temporada anterior se sintió al 100 % por lo cual no pudo entender el no se considerado por ambos entrenadores.