Real Madrid: el nuevo “Makelele” podría entrar en los planes del club merengue

Real Madrid es uno de los equipos más populares y fuertes del mundo por lo que siempre está en la búsqueda de nuevos jugadores para reforzar la plantilla y seguir luchando títulos tanto en España como en Europa.

Ahora último, un conocido agente que representa a un jugador actual de la plantilla, recomendó que se apunte a un francés que antes de la cuarentena por el coronavirus, la venía rompiendo con su equipo en la Ligue 1.

Resulta que Yvan Le Mée es un influyente representante de futbolistas e hizo posible que Mendy pueda arribar al Real Madrid por lo que tras darle una entrevista al diario Marca, no dudó en apuntar que otro gran jale para los merengues sería un futbolista del Angers.

“No creo que por Casemiro haga falta un jugador de altísimo nivel sino alguien que le complemente”, comenzó diciendo Le Mée. Luego, agregó lo siguiente: “Hablo como agente ahora y, como se ha hecho con Mendy, hace falta alguien que vaya ganando minutos y que juegue ahí y que defienda como Makelele en su día”.

El representante de Mendy siguió detallando el porqué de sus razones sobre este jugador de 25 años: “Pienso que tienen que buscar un futbolista que no sea muy conocido y que tenga unos muy buenos números en fase defensiva y que haga el trabajo sucio... Me voy a poner el traje de agente ahora. Yo tengo uno que no es conocido pero que tiene las mejores estadísticas en la Ligue 1 en ese puesto y se llama Baptiste Santamaria”.

Pero para muchos el nombre de Baptiste Santamaria no es conocido. El mediocampista juega en el Angers y en la presente temporada solo se ha perdido 14 minutos en la cancha, lo que le ha valido que equipos como Sevilla y Villarreal se interesen por él.

Incluso, en su país también mencionan que tiene cosas de Makelele y se encuentra siendo observado por el comando técnico de la Selección Francesa. En caso haya acercamientos, el Real Madrid tendría que hablar directamente con al Ambers, equipo que le hizo un contrato hasta el 30 de junio de 2022.

Cabe mencionar que el Real Madrid tiene en carpeta fichar a Camavinga, quien también es francés, pero tras lo dicho por Le Mée, podría haber un cambio en los planes y apuntar hacia el futbolista que no tiene un costo alto y que pasó por las selecciones inferiores del ‘gallito’.