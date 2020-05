Roberto Merino: “Cuando estaba en el Mallorca, Víctor Valdés me llamó porque quería venir prestado” [FOTO]

Por el año 2008, cuando el fútbol peruano se encontraba en una crisis deportiva debido a los resultados en el plano internacional, en Youtube se viralizaban videos de un jugador que parecía tener magia en los pies. Era Roberto Merino.

Rápidamente se comenzó a investigar sobre el futbolista peruano y sorprendió a más de uno que haya pasado por el Barcelona B, Mallorca B Y Málaga B. Luego, se mudó al fútbol suizo y griego marcando un par de goles.

Sin embargo, durante su pasó por el balompié ibérico, vivió más de una historia que recordó en una entrevista virtual que le hizo Movistar Deportes en donde incluso contó que un exarquero del Barcelona lo llamó para comentarle una idea que tenía en mente.

“De juvenil llegué a concentrar con Víctor Valdés y ‘Pepe’ Reina al mismo tiempo. La competencia era tan grande y pareja que durante la época alternaban un partido cada uno. Cuando me fui al Mallorca, Valdés me llamó porque quería venir prestado. No era fácil ganarse un lugar en el Barza”, contó Merino.

Incluso, ‘Maradonita’ dio más detalles de su estancia por el equipo decano de Baleares: “En el antiguo campo del Mallorca terminábamos de entrenar y yo me quedaba dominando la pelota. Un día llegó el Betis con Denilson y armamos una ‘picada’ entre los dos”.

Como se recuerda, Roberto Merino llegó a vestir la camiseta de la Selección Peruana en las Eliminatorias Rumbo a Sudáfrica 2010. Incluso, en el año 2011 vino al país para vestir la camiseta del Unión Comercio.