Zlatan Ibrahimovic se comparó con Michael Jordan [FOTO]

Zlatan Ibrahimovic es sin duda uno de los mejores atacantes en la historia del fútbol, no obstante, las actitudes que ha mostrado hacia sus compañeros en todos los equipos que jugó lo han puesto en más de una controversia.

El actual delantero del AC Milan es consciente de ello y aprovechó la popular serie de Michael Jordan, "The Last Dance", que trata de los años de la leyenda de la NBA en los Chicago Bulls, para mandar un mensaje a sus detractores.

En la docuserie de Netflix se puede apreciar las fricciones que tuvo Jordan con sus compañeros en los "toros rojos". Sin embargo, eso no evitó que el histórico "23" se convierta en uno de los mayores íconos en la historia del deporte.

"Estuvo bueno ver 'The Last Dance'. Así, la gente puede entender qué significa jugar con un deportista ganador. Les guste o no. Si no les gusta, entonces no jueguen a ese deporte", publicó el atacante sueco en su cuenta de Twitter.

Según "Air Jordan", la agresividad que mostraba en los entrenamientos con sus compañeros servía para motivar a los demás y acostumbrarlos a la presión que iban a vivir en una instancia decisiva de la NBA como los play-offs.

Al parecer, esta ideología sería compartida por Zlatan, quien ha tenido más de un cruce con algunos colegas, lo cual ha generado una ola de críticas no solo por lo medios de comunicación, sino también por los fanáticos del fútbol.