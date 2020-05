Juventus busca amar un ataque de temer juntando a Cristiano Ronaldo y Neymar

Ante la noticia de que PSG no hará mayores esfuerzos en retener a Neymar, quien ha pedido en reiteradas ocasiones su salida, Juventus pone todas su fichar para llevarse al brasileño y formar así un temible ataque con Cristiano Ronaldo, no solo para la Serie A, sino también en toda Europa.

Según información del medio ‘7 Gold’, Juventus ya se puso a trabajar en el mega fichaje que significará llevarse a Neymar, pues no será nada barato a pesar de la crisis económica que ha generado el coronavirus.

Pero, Juventus agotará todos sus esfuerzos, incluso, está dispuesto a ceder a uno de sus mejores jugadores como forma de pago. De acuerdo a la fuente mencionada líneas arriba, el club italiano no tendría problemas en introducir al argentino Paulo Dybala en las negociaciones.

El fichaje de Neymar no es nada fácil y por ahora, encontraron un serio problema. Se sabe que el brasileño no es nada barato, pues la Juventus no estaría dispuesto a pagar los millones que percibe por temporada, por lo que, además, necesitará negociar con el jugador para rebajar considerablemente el sueldo que gana en el PSG.

El tema del salario sería uno de los grandes inconvenientes, pues el jugador no aceptaría, salvo si llega a Barcelona para jugar nuevamente con sus amigos Lionel Messi y Luis Suárez, pero ahí tampoco se le aseguraría el titularato, debido a que tendrá que competir con Griezmann y Lautaro Martínez que está por firmar.

Como se sabe, el interés de la Juventus por Neymar no es de ahora. En el último mercado de fichajes, el carioca mostró públicamente su deseo de salir, pero no tenía el camino libre a Barcelona, es más, el entorno del jugador tuvieron más de una reunión para tantear el fichaje, pero no fluyó.