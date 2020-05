Gobierno de España autorizó el regreso de LaLiga para el 8 de junio [VIDEO]

Para algarabía de millones de fanáticos en el mundo el torneo de las estrellas regresa el próximo mes y tendrá al Barcelona de Lionel Messi y Real Madrid Eden Hazard peleando fecha a fecha el título.

Luego de varias semanas de estudio y tras un ligero control de la pandemia del coronavirus, el gobierno de España autorizó el regreso de la LaLiga Santander el próximo 8 de junio, así lo hizo saber el presidente Pedro Sánchez en su última comparecencia para el país ibérico.

"España ha hecho lo que debe y ahora para todos se abren nuevos horizontes. Ha llegado el momento de recuperar muchas de las actividades cotidianas. A partir del 8 de junio volverá LaLiga de fútbol", señaló Sánchez en un mensaje a la nación la mañana de este sábado.

"El fútbol español tiene un seguimiento masivo, pero no será la única actividad recreativa que iremos recuperando. También museos, teatros... Debemos comenzar a reanudar la actividad económica", agregó el presidente español.

Como era sabido, los equipos españoles vienen cerrando la semana de entrenamientos precompetitivos bajo estrictas medidas de bioseguridad, como recomendaron las autoridades para evitar la propagación del virus, aunque sin saber a ciencia cierta la fecha exacta del reinicio del torneo.

Cabe recordar que LaLiga se paralizó a raíz de la emergencia sanitaria durante la segunda semana de marzo, cuando culminó la fecha 27, y a falta de 10 jornadas para el final. Ahora Barcelona y Real Madrid pelearán palmo a palmo estos últimos compromisos para buscar el título.

¿Qué le falta al Barcelona y Real Madrid en La Liga?

LO QUE LE RESTA AL BARCELONA:

Fecha 28: Mallorca vs. Barcelona

Fecha 29: Barcelona vs. Leganés

Fecha 30: Sevilla vs. Barcelona

Fecha 31: Barcelona vs. Athletic Club

Fecha 32: Celta de Vigo vs. Barcelona

Fecha 33: Barcelona vs. Atlético Madrid

Fecha 34: Villarreal vs. Barcelona

Fecha 35: Barcelona vs. Espanyol

Fecha 36: Real Vallalodid vs. Barcelona

Fecha 37: Barcelona vs. Osasuna

Fecha 38: Alavés vs. Barcelona

LO QUE LE RESTA AL REAL MADRID:

Fecha 28: Real Madrid vs. Eibar

Fecha 29: Real Madrid vs. Valencia

Fecha 30: Real Sociedad vs. Real Madrid

Fecha 31: Real Madrid vs. Mallorca

Fecha 32: Espanyol vs. Real Madrid

Fecha 33: Real Madrid vs. Getafe

Fecha 34: Athletic Club vs. Real Madrid

Fecha 35: Real Madrid vs. Alavés

Fecha 36: Granada vs. Real Madrid

Fecha 37: Real Madrid vs. Villarreal

Fecha 38: Leganés vs. Real Madrid