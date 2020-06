Neymar lidera: los jugadores que más dinero generaron en transferencias

El fútbol es uno de los deportes –a nivel mundial– que más dinero mueve en lo que a traspasos se refiere. Los clubes, con el objetivo de tener a los mejores jugadores en sus filas, son capaces de ofrecer varios millones para lograrlo.

A lo largo de la historia se han presentado miles de casos, sobre todo en el 'Viejo Continente', por lo que te mostramos el ranking de los 10 elementos que mayor billete han movido en transferencias.

El líder de este selecto listado es Neymar, quien entre su fichaje a Barcelona y PSG registró un total de US$ 344 millones. Lo sigue Cristiano Ronaldo con US$ 255 millones en tres traspasos. No es casualidad que tanto el brasileño como el portugués sean los mejores pagados del deporte rey junto a Lionel Messi.

Mucho más lejos aún aparecen Romelu Lukaku con US$ 225 millones, y Ángel Di María y Álvaro Morata con US$ 198 millones cada uno.

Ahora bien, esas épocas de grandes desembolsos podrían quedar en el olvido debido a la crisis económica que atraviesan los clubes por la COVID-19, que lo cambió todo.

Tabla de futbolistas que mayor dinero generaron en traspasos según Transfermarkt

1. Neymar (US$ 344 millones) Santos –> Barcelona -> PSG

2. Cristiano Ronaldo (US$ 255 millones) S. Lisboa -> Man. United -> Real Madrid -> Juventus

3. Romelu Lukaku (US$ 225 millones) Anderlecht -> Chelsea -> Everton -> Man. United -> Inter

4. Ángel Di María (US$ 198 millones) Rosario Central -> Benfica -> Real Madrid -> Man. United -> PSG

5. Álvaro Morata (US$ 198 millones) Real Madrid -> Juventus -> Real Madrid -> Chelsea -> Atl. Madrid

6. Antoine Griezmann (US$ 193 millones) Real Sociedad -> Atl. Madrid -> Barcelona

7. Philippe Coutinho (US$ 188 millones) Vasco -> Inter -> Liverpool -> Barcelona -> Bayern Múnich

8. Zlatan Ibrahimovic (US$ 187 millones) Malmo -> Ajax -> Juventus -> Inter -> Barcelona -> Milan -> PSG

9. Gonzalo Higuaín (US$ 176 millones) River Plate -> Real Madrid -> Nápoli -> Juventus -> Milan -> Chelsea

10. Kylian Mbappé (US$ 161 millones) AS Mónaco -> PSG