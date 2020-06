DT del Mallorca: "Lionel Messi me dijo que nos iban a meter siete goles"

El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, se animó a relatar un enfrentamiento que tuvo como protagonista al capitán del Barcelona, Lionel Messi: el estratega indicó que la 'Pulga' lo amenazó con anotarle 7 goles.

"Hay una acción que pasa desapercibida, pero es Messi. Hubo una falta, que después viendo las imágenes, es falta, hay que reconocerlo, pero a mí en directo no me pareció. Se lo dije al árbitro y a Messi no le pareció bien. Hubo un intercambio de palabras sin más", relató Moreno al canal de YouTube de Edu Pino.

"La anécdota sucedió en el pasillo de vestuarios. Messi me dijo que nos iban a meter siete. Le decía a Luis Suárez que nos tenían que meter siete. De hecho, mis jugadores me decían que el culpable de la derrota había sido yo porque había enfadado a Leo. Es el mejor del mundo, fíjate el carácter que tiene", agregó.

Vicente Moreno, en aquella rueda de prensa, refirió a que "hay jugadores que están en una burbuja y no se puede razonar con ellos". En aquel entonces, se desconocía si lo mencionaba sobre su plantilla o el Barcelona: ahora se desvela el hecho. Para unas cosas es un jugador diferente, y para otras es una persona como otra cualquiera", concluye.

Barcelona visitará a Mallorca tras 8 años por la jornada 28 de la liga española. El cotejo, que se desarrollará en el Estadio Iberostar Estadi a las 3:00 p. m. (hora peruana), será de vital importancia para los catalanes.

Los pupilos de Quique Setién necesitan vencer si o si para alargar (o mantener en caso Real Madrid gane su cotejo ante Eibar) su ventaja en la punta de la liga española. Por su parte, Mallorca también está urgido de sumar. Con 25 puntos, ocupa uno de los boletos para irse a Segunda División: una victoria podría generarle esa salida.