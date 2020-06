Real Madrid vs Valencia [ESPN 2 EN VIVO] Horarios TV y dónde ver el partido por LaLiga

ESPN 2 EN VIVO Real Madrid vs Valencia ONLINE | Este jueves 18 de junio se juega el partido por la fecha 29 de LaLiga. El duelo está pactado para las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alfredo di Stéfano y será transmitido EN DIRECTO por ESPN Play. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Sin margen de error. El Real Madrid enfrenta al Valencia en un partido en el que no vale otro resultado que no sea el triunfo si es que no quiere complicarse todavía más en su pulso con el Barcelona por el título de la Liga Santander.

Y es que el equipo catalán venció por 2-0 al Levante y estiró a cinco los puntos de diferencia, por lo que el Real Madrid está obligado a derrotar al Valencia en busca de nuevamente remontarle a su eterno rival para gritar campeón a final de temporada.

El Real Madrid, que empezó el reinicio de LaLiga con un 3-1 ante Eibar, urge mejorar las sensaciones tras un partido que sentenció con tres goles en la primea parte, pero en el que después ofreció una imagen muy deslucida.

El enorme reto que supone el Valencia hace pensar que Zidane cambiara la estructura en busca de dominar a su rival y posteriormente doblegarlo como en la pasada Supercopa de España, cuyo 3-1 no dejó opción a dudas sobre la superioridad merengue.

Ahora bien, a diferencia de aquel partido, Real Madrid podrá contar con dos de sus mejores armas ofensivas como son Karim Benzema y Eden Hazard, además de la vuelta a la titularidad de Fede Valverde como una arma de presión, control y profundidad por banda derecha.

La única baja sensible en el Real Madrid será Marcelo, que acabó sentido en el duelo ante Eibar y cuyo reemplazante será el francés Ferland Mendy. Otros que seguirán siendo ausencia por lesión serán Lucas Vázquez, Mariano Díaz, Luka Jovic y Nacho, todos teóricos suplentes.

Si para el Real Madrid el triunfo es una obligación, en el Valencia no lo es menos. El equipo de Albert Celades concedió un empate ante el Levante y se dejó caer hasta el octavo puesto. Lo bueno es que sus rivales por los cupos europeos no se dispararon, pero ahora la situación amerita dar el batacazo en el Alfredo di Stéfano.

Y para ello deberá realizar un partido perfecto y un ejercicio defensivo sobresaliente debido a la ausencia de sus centrales titulares Ezequiel Garay y Gabriel Paulista (ambos lesionados). Ante el Levante, el francés Mouctar Diakhaby volvió a dejar otra imagen deslucida, por lo que su puesto sería ocupado por su compatriota Francis Coquelin. Su acompañante sería el juvenil Hugo Guillamón, que dejó buenas sensaciones en el derbi valenciano.

En el tercer enfrentamiento de la temporada, el Valencia aspira a neutralizar a su rival tal cual el duelo en Mestalla. Aquella vez el triunfo 'che' parecía descontado hasta que Karim Benzema apareció en los últimos suspiros para evitar la derrota 'merengue'.

Formaciones probables Real Madrid vs Valencia

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos; Isco, Hazard y Benzema.

Valencia: Cillessen; Wass, Guillamón, Coquelin, Gayà; Soler, Parejo, Kondogbia, Ferran; Rodrigo y Gameiro.

Real Madrid vs Valencia: horarios en el mundo, país por país

Perú: 3:00 p. m.

España: 10:00 p. m.

Ecuador: 3:00 p. m.

Colombia: 3:00 p. m.

Uruguay: 5:00 p. m.

Brasil: 5:00 p. m.

Argentina: 5:00 p. m.

Venezuela: 6:00 p. m.

Chile: 7:00 p. m.

Paraguay: 7:00 p. m.

Bolivia: 6:00 p. m.

España: 11:00 p. m.

Alemania: 11:00 p. m.

Portugal: 11:00 p. m.

Reino Unido: 11:00 p. m.

Suecia: 11:00 p. m.

Rusia: 11:00 p. m.

¿Qué canal transmitirá Real Madrid vs Valencia por LaLiga?

Argentina: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Bolivia: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Chile: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Colombia: ESPN Play Sur y ESPN2 Colombia.

Costa Rica: Sky HD.

Dominica: SportsMax App y SportsMax 2.

República Dominicana: SportsMax 2, Sky HD y SportsMax App.

Ecuador: ESPN Play Sur y ESPN 2.

El Salvador: Sky HD.

Francia beIN Sports 1, Free y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: TeleClub Sport Live y DAZN.

Guatemala: Sky HD.

Honduras: Sky HD.

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

Países Bajos: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14 y Ziggo Sport Voetbal.

Nueva Zelanda: Sky Sport 7 beIN Sports y beIN Sports Connect New Zealand.

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: Sky HD.

Paraguay: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal.

España: Movistar Laliga, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga 2 y Mitele Plus.

Reino Unido: LaLigaTV, Premier Player HD

Estados Unidos: Radio Barca, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA y beIN SPORTS CONNECT.

Uruguay: ESPN2 Sur y ESPN Play Sur.

Venezuela: ESPN Play Sur.

Programación fecha 29 de LaLiga Santander

La fecha 29 de LaLiga Santander se desarrollará de la siguiente manera.

Liga Santander - Tabla de posiciones

Así marcha la tabla de posiciones de LaLiga Santander.

