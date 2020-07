Claudio Pizarro y su emoción tras el tanto agónico del Werder Bremen [VIDEO]

Claudio Pizarro no pudo tener minutos en el decisivo partido del Werder Bremen ante el Heidenheim, pero eso no impidió que pueda sentir grandes emociones. El delantero peruano sufrió desde el banquillo de suplentes y no contuvo la emoción tras el 2-1 parcial de su equipo a los 93’.

El 0-0 en la ida dejó la llave abierta, pero el Werder Bremen logró adelantarse en el duelo solo a los tres minutos, gracias a un autogol de Norman Theuerkauf. Las acciones era peleadas y Claudio Pizarro estaba que el entrenador Florian Kohfeldt le diera una oportunidad.

Los minutos pasaron, Heidenheim logró el empate con Tim Kleindienst (85’) y los minutos finales iba a ser de infarto. Finalmente, el Werder Bremen solo realizó cuatro variantes, pero quedó impedido de hacer un quinto cambio y el ‘Bombardero de los Andes’ solo aceptó con resignación.

El encuentro era de ida y vuelta en la recta final, por lo que el desenlace podría favorecer a cualquiera de los bandos. Y el Bremen terminó asegurando la permanencia en la Bundesliga, con el gol de Ludwig Augustinsson (93’). La euforia se desató en la recta final del encuentro.

Todo el Werder Bremen celebraba y ahí se observó a Claudio Pizarro, el veterano futbolista que brilló con la camiseta del club, con una gran emoción. Su rostro, casi al borde de las lágrimas, quedó capturado, mientras su técnico Florian Kohfeldt buscaba con quien abrazarse. Emotivo final.