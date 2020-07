Marcelo Bielsa celebró el ascenso a la Premier League con hinchas del Leeds [VIDEO]

Leeds es una fiesta y el principal responsable no podía estar ajeno a ello. Marcelo Bielsa, el gestor de la vuelta de 'The Whites' a la Premier League luego de 16 años, recibió el cariño de un grupo de vecinos hinchas del Leeds United que acudieron a su casa para hacerlo parte de la fiesta que se vive en la ciudad inglesa.

Ante el pedido y los cánticos de los fanáticos, el entrenador argentino salió de su casa y fue recibido entre vitores por un grupo de hinchas del Leeds United que le hicieron sentir su cariño y agradecimiento por el histórico ascenso a la máxima división del fútbol.

Siempre respetando los protocolos, Marcelo Bielsa saludó de codo a codo a los fanáticos que se instalaron a las afueras de su residencia mientras posaba para la foto a pedido de algunos pequeños fanáticos.

Sin su traductor de siempre, el DT del Leeds United apenas atinó a decir "Thank you, Thank you" (gracias, gracias) a los seguidores de su club mientras se aventuró a decir un corto discurso de agradecimiento a los hinchas que se acercaron a su hogar: "No hablo inglés. Todo lo que puedo decir es: ¡gracias!".

Leeds United no pudo lograr el ascenso a la Premier League en cancha, sino gracias a la derrota de su escolta West Bromwich por 2-1 ante el Huddersield y así lograr el ascenso matemático a dos fechas del final de la Championship.

Si bien el ascenso era el objetivo, el Leeds United tiene dos partidos para lograr el título: lo podrá hacer el próximo lunes cuando visite al Derby County o el miércoles en casa ante el Charlton Athletic. Le bastará un empate o, en su defecto, que el Brentford no gane los dos partidos que le queden.

La revancha del Leeds y Bielsa

Marcelo Bielsa se sacó la espina un año después luego que en la temporada pasada el Leeds United no pudiera lograr el ascenso a la Premier League al caer en los playoffs.