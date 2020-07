Más campeón que nunca: Leeds venció 3-1 a Derby County por la Championship

Leeds estrenó su título con una victoria ante el Derby County por la penúltima jornada de la Championship. El equipo de Bielsa jugó a gran nivel y sumó su quinto triunfo al hilo para alegría de sus fans.

El último sábado la ciudad de Yorkshire fue una fiesta. Luego de 16 años, Leeds aseguraba su regreso a la máxima división del fútbol inglés gracias a los resultados que se fueron dando. Sin embargo, los del 'Loco' Bielsa no se relajaron y volvieron a sumar de a tres.

Leeds salió con todo ante el Derby y rápidamente comenzó a llevar peligro al arco defendido por Roos, quien se mostró seguro bajo los tres palos. Tras un primer tiempo que se equilibró, la apertura llegaría en la segunda mitad.

Chris Martin sorprendió a la defensa del Leeds anotando el 1-0 a los 54'. No había pasado ni cinco minutos y Pablo Hernández emparejaba todo para que la calma vuelva a la visita Bielsa tome un respiro.

Los dirigidos por el argentino no bajaron sus pretensiones y en una gran jugada de Jozefzoon, Shackleton definió con categoría para poner el 2-1 y darle vuelta a la historia.

Ya con un Derby sin ganas de jugar y un Leeds que no bajaba el pie del acelerador, Clarke terminó anotando en propia puerta para que los 'blancos' regresen a casa con los tres puntos.

SEGUNDO TIEMPO

90' Final del partido.

84' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL LEEDS! Matthew Clarke anotó en propia puerta y la visita aumenta su ventaja en el marcador.

75' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL LEEDS! Gran pase que Jamie Shackleton aprovecha y pone el 2-1 para darle vuelta al encuentro.

56' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL Leeds! Tan solo dos minutos después, Pablo Hernández pone todo nuevamente igualado en Inglaterra.

54'¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL DERBY COUNTY! Chris Martin anota el 1-0 en el marcador y pone en ventaja a los locales.

45' Arrancó la parte complementaria.

Entretiempo

PRIMER TIEMPO

45' + 9 Final de la primera parte.

45' Se agregan nueve minutos más.

45' Gol anulado para el Leeds.

36' Tiro de esquina para Leeds, pero el arquero del Derby se queda con el balón.

25' Seguimos sin goles.

20' Comienzan a animarse más en ataque ambos equipos.

19' Roberts intenta en la personal, pero no hay mayor peligro para el arco del Derby.

14' Remate desviado de Hernández que se va desviado. Avisó el Leeds.

12' Poveda está que se vuelve el hombre más peligroso en los de Bielsa.

10' Salva la defensa del Leeds y seguimos sin goles.

9' Tiro de esquina para el local que comienza a animarse de a pocos.

7' Salió Lawrence y entró Knight en el Leeds United.

6' Hay un jugador lesionado en el cuadro local.

2' Leeds salió con todo y presiona en estos primeros minutos.

Arrancó el partido en Inglaterra.

El partido comenzará en breve.

Leeds United vs Derby County EN VIVO ver vía ESPN 2 | Alineaciones confirmadas

Derby XI: Roos, Bogle, Clarke, Davies, Forsyth, Bird, Rooney, Sibley, Lawrence, Waghorn, Martin

Leeds XI: Casilla, Berardi, White, Struijk, Douglas, Dallas, Poveda, Shackleton, Alioski, Hernandez, Roberts

Leeds vs Derby County - Previa

El cuadro de Bielsa se metió a sus bolsillos el viernes el título de Premier League luego de que el West Bromwich, segundo clasificado en la Championship, perdió ante el Huddersfield y así se volvió inalcanzable.

Leeds solo requería de un punto en esta fecha para alzarse campeón y ahora, ya con el título bajo el brazo, buscará una victoria en lo que será su penúltimo partido en la Championship.

Sin duda, será una motiva celebración para el Leeds United, que atravesó una odisea para poder asegurar su retorno a la Premier League: tres temporada en la tercera división (League One) y dos playoffs de Championship en los que se quedó en el camino. 16 años trascurrieron y ahora, de la mano de Bielsa, el histórico equipo inglés volverá a la máxima élite.



Para esta ocasión se espera que el Derby County le realice el pasillo de campeón al Leeds, aunque buscará 'aguarle' la celebración. Es importante recordar que dentro del cuadro local milita nada más ni nada menos que Wayne Rooney.

El Derby County ya no tiene nada en juego en la penúltima fecha de la Championship. En el puesto 12, el cuadro local marcha con 61 puntos y buscará la victoria para terminar mejor en la tabla de posiciones.

Alineaciones probables Leeds United vs Derby County

Derby County: Hamer; Bogle, Clarke, Davies, Lowe; Rooney, Bird; Knight, Sibley, Lawrence; Waghorn. DT: Phillip Cocu.

Leeds United: Meslier; Ayling, Cooper, Berardi, Dallas; White; Costa, Roberts, Klich, Harrison; Bamford. DT: Marcelo Bielsa.

