Cronograma de partidos de peruanos por los octavos de final de la MLS is Back

La pandemia del coronavirus generó que el sistema habitual de la MLS sufra una distorsión en el presente año. Los organizadores decidieron realizar el campeonato por grupos y después alinearlos en fases definitorias.

Es entonces bajo este panorama que los jugadores de la selección peruana tendrán sus respectivos retos: Raúl Ruidiaz, Pedro Gallese, Yordy Reyna, Alexander Callens, Andy Polo y Marcos López serán los protagonistas de sus duelos.

Y aunque algunos estén más asentados que otros en sus equipos, estos cotejos serán vistos y analizados por el entrenador de la 'Bicolor', Ricardo Gareca, con miras al inicio de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El 'Tigre' ya viene trabajando su estrategia para afrontar las Clasificatorias desde hace un mes. La elección de jugadores supone un duro reto para el DT argentino y en la MLS cohabitan varios titulares: Gallese, Ruidiaz y Polo.

Será el 'Pulpo' el primero en actuar ya que el Orlando City se medirá ante Montreal Impacto este sábado 25 de julio. Un día después, será turno de Yordy Reyna y Alexander Callens. Los ex jugadores de Alianza Lima y Sport Boys respectivamente jugarán ante Sporting Kansas City y Toronto FC.

Mientras, la 'Pulga' Ruidiaz tendrá la oportunidad de seguir sumando goles con Seattle Sounders este 27 de julio ante Los Ángeles FC y Marcos López hará lo propio con San José Earthquakes ante Real Salt Lake.

Finalmente, el ex volante de Universitario, Andy Polo, será el último peruano en jugar por la MLS is Back. Este 28 de julio, Portland Timbers se medirá ante FC Cincinnati por un lugar en los cuartos de final de la MLS is Back.

MLS IS BACK | PARTIDOS DE PERUANOS EN OCTAVOS DE FINAL

25 de julio | Orlando City (Pedro Gallese) vs Montreal Impact.

26 de julio | Toronto FC vs New York City (Alexander Callens).

26 de julio | Sporting Kansas City vs Vancouver Whitecaps (Yordy Reyna).

27 de julio | San José Earthquakes (Marcos López) vs Real Salt Lake.

27 de julio | Seattle Sounders (Raúl Ruidíaz) vs Los Ángeles FC.

28 de julio | Portland Timbers (Andy Polo) vs FC Cincinnati.

MLS IS BACK | PERUANOS PODRÍAN ENFRENTARSE EN LOS CUARTOS DE FINAL

Las llaves de los cuartos de final de la MLS is Back podrían determinar duelos entre jugadores peruanos y se podrían desarrollar de la siguiente manera:

- Pedro Gallese se enfrentaría a Raúl Ruidiaz en caso ganen sus respectivos partidos (ante Montreal Impact y Los Ángeles FC). Esto se desarrollaría el próximo 31 de julio.

- Alexander Callens se mediría ante Andy Polo. Ambos se encuentran situados en la última llave para los cuartos de final, pero antes deberán de vencer a Toronto FC y FC Cincinnati. En caso se concrete, el cotejo se jugaría el 1 de agosto.