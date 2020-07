Chivas vs León [Izzi EN VIVO] Horarios y canales TV dónde ver partido por Liga MX

Izzi EN VIVO Chivas vs León ONLINE | Este sábado 25 de julio se juega el partido por la primera fecha de la Liga MX. El duelo está pactado para las 7:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Akron y será transmitido EN DIRECTO por Afizzionados. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Chivas y León afrontan uno de los duelos más atractivos en el inicio del Guard1anes 2020. El ilusionante equipo de Luis Fernando Tena frente a uno de los equipos más en forma y eterno candidato de los últimos torneos de Liga MX.

Ahora bien, la ilusión de Chivas choca con la adversidad que deberá superar para empezar ganando en el nuevo torneo. Y es que tres jugadores se sumaron al DT Tena como bajas tras dar positivo al COVID-19. Ellos son Fernando Beltrán, Uriel Antuna y Ronaldo Cisneros.

Ante la ausencia del técnico principal, Salvador Reyes Jr y Alberto Coyote asumirán la conducción técnica interina de Chivas y una de sus apuestas será el 'Gallito' Vázquez en la primera línea de volantes ante la ausencia del contagiado Beltrán.

El Chivas vs León será un nuevo enfrentamiento entre José Juan Macías frente a su exequipo y Nacho Ambriz, el técnico que le dio confianza y rodaje para ser lo que es hoy: uno de los delanteros más importantes del fútbol y con la etiqueta de exportable a Europa.

“Lo vamos a coser a patadas, ya está la indicación, no la puede ni tocar”, afirmó, entre risas, el DT de León. “No es cierto, me equivocaría si me enfoco en él, sabemos de las condiciones de ‘Maci’ y que el gol lo tiene en la mente", abundó.

León, sublíder del finalizado Clausura 2020, espera arrancar con un triunfo ante un rival que le hizo morder el polvo en el anterior torneo: 2-0 se impuso el 'Rebaño Sagrado' en el mismo estadio en el que la 'Fiera' comienza su ilusión de ganar un título local tras seis años de sequía.

El volante peruano Pedro Aquino apunta a ser titular en la medular del León mientras el flamante refuerzo, el delantero argentino Emmanuel Gigliotti, estará a la expectativa en el banquillo.

Cabe destacar que Chivas y León comparten una curiosidad antes del arranque del Guard1anes 2020: ambos vienen de acabar subcampeones en los torneos amistosos que disputaron, la Copa GNP y la Copa Telcel, respectivamente.

Formaciones probables Chivas vs León

Chivas: Rodríguez; Sánchez, Mier, Sepúlveda, Ponce; Brizuela, Molina, Vázquez, Angulo; Vega, Macías.

León: Cota, Navarro, Barreiro, Tesillo, Moreno, Aquino, Montes, Mena, Meneses, Sosa, Ramírez.

¿Qué canales de México transmiten los partidos de la Liga MX Guard1anes 2020?