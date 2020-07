Jefferson Farfán aplaza su vuelta a Alianza Lima: "Siento que todavía puedo dar más"

Próximo a cumplir los 36 años, Jefferson Farfán no se amilana por la edad y mantiene la ambición de seguir compitiendo en lo más alto del fútbol europeo. En ese sentido, se entiende su deseo de renovar contrato con el Lokomotiv Moscú.

"Siento que todavía puedo dar más, a pesar de mis 35 años, soy una persona muy positiva. Me gusta que me reten a que no doy más y eso me motiva a mostrar el talento que Dios me dio", expresó Farfán en la 4ta pantalla en Movistar Plus.

Pese a las informaciones que aseguran que Lokomotiv no piensa renovarle contrato, el periodista Martín Álvarez de la cadena RT señaló que existen grandes posibilidades que el peruano siga en el club ruso.

"Me cuentan que en un par de días podría haber novedades sobre el futuro de Jefferson Farfán. No me parecería descabellado que continúe en Lokomotiv. Para mí está en un 50-50", aseguró el comunicador argentino a 'Barrio Fútbol'.

Pese a perderse prácticamente toda la temporada por la lesión sufrida en la Copa América 2019, Farfán ofreció un buen nivel en el tramo final del curso con un gol en tres partidos.

Alianza Lima

Jefferson Farfán reiteró su deseo de acabar su carrera en Alianza Lima en compañía de Paolo Guerrero. "Es mi sueño, me encantaría volver con mi compadre sería muy bonito terminar una historia desde los 12 ños y terminarla juntos en Alianza. Sería muy lindo", puntualizó.