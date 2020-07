[Fútbol EN VIVO] Partidos de HOY domingo 26 de julio: programación TV, horarios y canales

Partidos de hoy domingo 26 de julio EN VIVO Serie A, Premier League y Primeira Liga revisa las ligas más importantes del mundo que tendrán fútbol en directo. Revisa la agenda deportiva para que no te pierdas los encuentros más emocionantes: Arsenal vs Watford, Chelsea vs Wolves y Juventus vs Sampdoria.

La temporada 2019/20 de la Premier League, que debe de ser una de las más accidentadas en su historia, llegará a su fin este domingo 26 de julio con la jornada 37. En todos los partidos serán desarrollados en simultáneo debido a que se definen clasificaciones a torneos internacionales así como el descenso.

En primera plana tendremos al Arsenal vs Watford. Los 'Gunners' ya no tienen absolutamente nada porque pelear, sin embargo, Mikael Arteta intentará seguir desplegando su idea con el fin de asentarse en la venidera campaña. Al frente tendrán a un necesitado Watford que buscará sumar para tentar la salvación.

El ex equipo de André Carrillo ocupa la antepenúltima casilla y se está yendo a la Segunda División por diferencia de goles, ya que Aston Villa tiene la misma cantidad de puntos, pero se viene salvando debido a la goles a favor que posee.

Otro de los duelos más importantes en la Primera División de Inglaterra es el Chelsea vs Wolves. Posiblemente, sea el duelo más atractivo ya que ambos pelean por clasificar a la Champions League y Europa League respectivamente.

El cuadro de Frank Lampard se encuentra cuarto con 63 unidades y no tiene absolutamente nada segur. Solo la victoria le entregaría el boleto a fase de grupos para el próximo campeonato internacional por la 'Orejona': Manchester United (3° con 63 pts) lo supera en goles a favor y Leicester (5° con 62 pts) está a punto de arrebatarle dicho sitio.

Los 'Lobos' son sextos con 59 unidades y necesitan ganar para dejar fuera a Tottenham, quien por un punto está quedándose fuera de toda participación internaional, lo que sería una catástrofe para la campaña de José Mourinhi. De momento, los rivales de los 'blues' aseguran la fase previa de la Europa League.

En Italia, las cosas también están por terminar. Juventus solo necesita ganar su duelo ante Sampdoria para coronarse campeón de la Serie A luego del empate de Atalanta. No obstante, al frente tendrán un duro hueso de roer: vienen de salvar la categoría con una racha importante de victorias.

Partidos de Hoy | Domingo 26 de julio

Premier League

Arsenal vs Watford

Hora: 10:00 a. m.

Canal: ESPN Play

Burnley vs Brighton & Hove Albion

Hora: 10:00 a. m.

Canal: ESPN Play

Chelsea vs Wolverhampton Wanderers

Hora: 10:00 a. m.

Canal: ESPN

Crystal Palace vs Tottenham

Hora: 10:00 a. m.

Canal: ESPN

Everton vs AFC Bournemouth

Hora: 10:00 a. m.

Canal: ESPN

Leicester City vs Manchester United

Hora: 10:00 a. m.

Canal: ESPN 2

Manchester City vs Norwich City

Hora: 10:00 a. m.

Canal: ESPN

Southampton vs Sheffield United

Hora: 10:00 a. m.

Canal: ESPN Play

West Ham United vs Aston Villa

Hora: 10:00 a. m.

Canal: ESPN Play

Serie A

Bologna vs Lecce

Hora: 10:15 a. m.

Canal: Fox Sports

Roma vs Fiorentina

Hora: 12:30 p. m.

Canal: ESPN Play

Hellas Verona vs Lazio

Hora: 12:30 p. m.

Canal: ESPN 2

SPAL vs Torino

Hora: 12:30 p. m.

Canal: ESPN Play

Cagliari vs Udinese

Hora: 12:30 p. m.

Canal: Fox Sports

Juventus vs Sampdoria

Hora: 2:45 p. m.

Canal: ESPN 2

Primeira Liga

Portimonense vs Desportivo Aves

Hora: 1:30 p. m.

Canal: Sport TV

Vitória Setúbal vs Belenenses

Hora: 1:30 p. m.

Canal: Sport TV

Moreirense vs Tondela

Hora: 1:30 p. m.

Canal: Sport TV