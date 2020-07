Presidente de Vélez: "En Perú a Abram ya lo vendieron mil veces, pero a nosotros no llegó nada"

En Vélez Sarsfield están preparados para vender a Luis Abram. Lo que parece que ya no están dispuestos a aguantar más es la ola de rumores entorno al futuro del defensa peruano, cuyo nombre ha sonado en clubes como Betis de España y Bologna de Italia.

En una entrevista con 'Jogo Bonito', Sergio Rapisarda -presidente de Vélez- fue tajante sobre el futuro de algunas de sus estrellas como Lautaro Giannetti, Thiago Almada y Luis Abram.

"No tuvimos ninguna oferta por Thiago Almada. Ni del Leeds ni de nadie. Lo mismo me pasa con (Luis) Abram. Me llaman medios peruanos y ya lo vendieron mil veces, pero a nosotros no llegó nada", sentenció el mandatario del 'Fortín' sobre el seleccionado peruano.

Ahora bien, mención aparte de las palabras de Rapisarda, lo cierto es que Vélez ya se hace a la idea de traspasar a uno de sus centrales titulares: ya sea Abram o Lautaro Giannetti, por quien ya rechazaron una oferta. "Le agradecimos a Víctor Blanco (presidente de Racing) su interés pero en caso de venderlo, preferimos que sea al exterior", aseguró el directivo.

Sea uno u otro, en Vélez ya peinan el mercado en busca de un sucesor en la zaga. Según el comunicador Thiago Suñe de 'Deportes Al Taco', Joel Carli es uno de los apuntados por la dirigencia en caso uno de sus centrales salga al exterior. Ahora bien, no pinta un fichaje sencillo: Unión de Santa Fe y Nacional de Uruguay también están detrás del defensa de Botafogo.

De acuerdo al mismo programa radial, la dirigencia de Vélez Sarsfield le habría avisado al DT Mauricio Pellegrino que no cuente con Abram para la próxima temporada. Y es que a un año de acabar contrato, el club argentino tiene su penúltima oportunidad de sacar tajada del peruano. A partir del 1 de enero, el exjugador de Sporting Cristal podrá firmar un precontrato con cualquier club o bien ser traspasado, pero de ninguna forma por el valor de su cláusula de salida (5 millones de dólares).

¿Sigue siendo Betis una opción?

Al parecer no, o ya no tanto. Desde 'Estadio Deportivo' aclararon que el fichaje nunca estuvo tan cerca como lo pintaban en Argentina o en nuestro país. Sin embargo, no se puede descartar una ofensiva en los próximos días. Por lo pronto, hoy los nombres que más suenan en el equipo de Manuel Pellegrini son Lucas Martínez Quarta (River) y el defensa uruguayo Leandro Cabrera (Espanyol) -aunque Benfica tenga avanzado su fichaje-. Más improbable suena Nicolás Otamendi (Manchester City), un viejo conocido del técnino chileno.

¿Y Bologna?

Desde España sostienen que Luis Abram se encuentra más cerca de Bologna. Es más, ven al club italiano más capacitado de colmar las expectativas económicas de Vélez. Ahora bien, apenas han trascendido informaciones desde Italia sobre un presunto interés del club de la Serie A por el peruano.