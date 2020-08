Arsenal vs Chelsea EN VIVO: Pierre-Emerick Aubameyang pone el empate transitorio de penal [VIDEO]

Ver Arsenal vs Chelsea EN VIVO por la final FA Cup | Pierre-Emerick Aubameyang fabricó la falta y él mismo se encargó de ejecutar el disparo desde el punto blanco de penal. Como era de esperarse, el gabonés no faltó a su cita y la mandó al fondo a las redes.

El cuadro 'gunner', que no encontraba el camino para el gol, empata el partido antes de irse a las duchas y todo vuelve la normalidad en Wembley. El Chelsea, a su vez, sigue sin reaccionar tras el 'baldazo de agua fría'. Se está jugando la final de la FA Cup por ESPN.

Tras el gol mal anulado de Nicolás Pépé, el Arsenal adelantó sus líneas y fue en busca del empate antes de la primera mitad. El Chelsea se había cerrado bien atrás y no habían indicios de la paridad.

Todos captaron ese mensaje; todos menos Pierre-Emerick Aubameyang. El gabonés fabricó una falta y él mismo se encargó de ejecutar la pena máxima desde el punto blanco de penal. El 1-1 llegó a los 28 minutos.

El atacante 'gunner', quien no había tenido una clara en todo el primer tiempo, apostó por el palo izquierdo de Willy Caballero y no le falló su intuición. El portero argentino se inclinó por el otro palo, por ende, no pudo evitar la conquista de 'Auba'.

Hasta la fecha de esta publicación, el Arsenal y Chelsea están empatando a uno en la final de la FA Cup, y todo hace presagiar que los técnicos de ambos clubes moverán sus fichas en busca de la victoria.