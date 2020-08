Arsenal se impuso por 2-1 ante el Chelsea y es el nuevo campeón de la FA Cup

Arsenal acaba de conseguir su título número 14 en su historia al vencer 2-0 al Chelsea en la final de la FA Cup. De esta manera, Mikel Arteta consigue su primer título con los 'Gunners' en un duelo donde la figura fue Aubameyang al marcar un doblete.

Arsenal y Chelsea salieron al gramado de juego con el único objetivo de gritar campeón. Los de Lampard rápidamente se hicieron dueños del balón y fueron los que llevaron peligro al arco de Martínez a través de Giroud y Pulisic.

No había pasado mucho cuando el norteamericano abrió el marcador tan solo a los cuatro minutos. Baldazo de agua fría para el Arsenal que parecía no encontrar el rumbo.

Pero Aubameyang volvió a ponerse el equipo al hombro y puso el 1-1 al aprovechar una falta que le hizo Azpilicueta. El gabonés definió de gran forma para decir que todo estaba otra vez desde cero.

Ya en la segunda mitad, a los de Arteta se les vio más decididos. En una jugada de ataque, Aubameyang se animó en la personal y tras sacarse la marca de encima, la picó para hacer estallar toda la banca de los 'Gunners' a los 67 minutos.

El panorama se iba a complicar aún más para el Chelsea. Kovacic se fue expulsado permitiendo que el Arsenal no paso mayores apuros por lo que al final, los 'Gunners' obtuvieron su título número 14 en su historia.

