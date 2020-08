¡Llevaré al club en el corazón! Farfán y su emotivo mensaje de despedida tras dejar el Lokomotiv [FOTO]

Todo tiene su final. Jefferson Farfán y Lokomotiv de Moscú estuvieron en los últimos días en constantes conversaciones para ver el tema de la renovación de la ‘Foquita’. Sin embargo, no hubo acuerdo por lo que la aventura del atacante llegó a su fin.

Luego de cuatro temporadas en Rusia, Jefferson Farfán dejó de pertenecer al Lokomotiv de Moscú de manera oficial y sigue como jugador libre en búsqueda de un nuevo desafío en su exitosa carrera que tiene como jugador.

Una vez el Lokomotiv hizo el anuncio en redes sociales de la no continuidad de Farfán, el mismo delantero también se pronunció para despedirse de toda la afición y de las personas que lo apoyaron en su paso por el fútbol ruso.

“Han pasado 3 años y medio, una Liga Rusa, 2 Copas y una Supercopa; no tengo más que recuerdos imborrables y palabras de agradecimiento con Lokomotiv por esta maravillosa aventura juntos. Nunca es fácil llegar a un nuevo club y otro país, pero todos me hicieron sentir en casa en ‘Loko’ y ver a Moscú como mi hogar”, escribió Farfán.

Luego, el delantero agregó lo siguiente: “Se ha tenido la mejor intención de todas las partes de seguir, pero lamentablemente el fútbol es así y muchas veces se tienen que tomar decisiones y otros rumbos para así continuar, seguir adelante para encontrar otros caminos que nos lleven al destino que queremos”.

Por último, Farfán volvió a recalcar lo bien que se sintió en tierras rusas. “Gracias a todos en el club por su apoyo; a mis compañeros y amigos, entrenadores, fisioterapeutas, trabajadores, Directiva y Presidente, así como a todos los hinchas que siempre me alentaron. A todos, mis agradecimientos por cada momento vivido. Me llevo a Lokomotiv siempre en mi corazón”, finalizó la ‘Foquita’.

¿Cuántos títulos ganó Jefferson Farfán con Lokomotiv de Moscú?

El delantero nacional llegó en la temporada 2016-2017 a tierra rusas. Rápidamente se ganó el puesto de titular y tras cuatro temporadas, se va ganando una Liga Premier, dos Copas de Rusia y una Supercopa. En este 2020 en su regreso a las canchas, marcó un gol.

¿Jefferson Farfán se acerca a Alianza Lima?

Tras hacerse oficial que no seguirá en el Lokomotiv de Moscú, hay voces que lo acercan a Alianza Lima al no estar tan lejos del retiro. Sin embargo, por el momento no se sabe cuál será el futuro del atacante peruano.

Como se recuerda, Jefferson Farfán dejó en claro que antes de colgar los chimpunes, volverá a su amado Alianza Lima con el que buscará ganar el título nacional y hacer una buena Copa Libertadores.