Director deportivo del Sevilla: "Hoy veo muy difícil que Rakitic regrese"

Tras conocerse que Ivan Rakitic se encontraría en la lista de jugadores prescindibles en el Barcelona para la próxima temporada, el volante croata estaría en la mira de un viejo conocido, el Sevilla.

El conjunto "nervionense", equipo que el "4" azulgrana defendió desde el 2011 hasta el 2014, no oculta su deseo de recuperar al subcampeón de Rusia 2018, sin embargo, el aspecto económico sería el principal impedimento de su regreso.

"Iván es un jugador que, por lo que declara, le gustaría volver al Sevilla hoy, mañana o dentro de dos años. ¿Que a mi personalmente me gustaría que regresara? No escondo que es mi amigo, pero a día de hoy lo veo muy difícil por no decir imposible", declaró Monchi para 'Diario de Sevilla'.

Tiene que llegar libre

La única opción para que el equipo andaluz gestione el pronto fichaje de Rakitic sería como jugador libre, ya que el pago de la compensación a los "culés" representa un considerable gasto para los "nervionenses".

"Cosas más difíciles se han visto en el fútbol, pero a corto plazo no lo veo. Es tan complicado económicamente, que no lo veo. ¿Que esto se sigue alimentando? Hay que dar noticias. Nosotros siempre llevamos nuestra planificación en secreto", indicó el director deportivo.

Ivan Rakitic tiene contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio del 2021, sin embargo, el elenco catalán estaría a la expectativa de algunas ofertas de otros equipos por el mediocampista croata.