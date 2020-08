Tuchel exalta a Neuer: "Tenerlo es casi una distorsión de la competición"

Para Thomas Tuchel, aquel que anotara el primer gol en la final de la Champions League se llevaría el título. Y así fue. Kingsley Coman cumplió la ley del ex y terminó decantando el trofeo a favor del Bayern Múnich en detrimento del PSG.

"Eso fue lo determinante, si nos hubiésemos ido en ventaja tal vez hubiéramos ganado. El Bayern no está acostumbrado a estar en desventaja", sostuvo el entrenador alemán en una entrevista con el canal 'Sky'.

En ese sentido, Tuchel destacó la actuación de Manuel Neuer, arquero del Bayern Múnich que le negó dos ocasiones clarísimas a Neymar y Marquinhos.

"Tener a Neuer en la portería es casi una distorsión de la competición", bromeó el DT del PSG. "Manuel está en una forma excelente en el momento equivocado para nosotros", agregó.

Pese a la derrota, Thomas Tuchel señaló que estaba plenamente satisfecho con su equipo y dijo que se había visto una enorme intensidad a lo largo de la final de la Champions League.

¿Se va del PSG?

El entrenador alemán aseguró que no sabe nada que no sea seguir en el PSG, pero no negó que le parece curioso que dos veces le preguntaran sobre su futuro tras lograr el triplete a nivel local.

Según Gianluca di Marzio, la continuidad de Tuchel en el PSG no está confirmada y uno de los técnicos favoritos para sucederle es Massimiliano Allegri, que a su vez prefiere recalar en el Inter de Milan en caso no siga su compatriota Antonio Conte.