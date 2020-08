Josep Pedrerol le “ruega” a Lionel Messi que no se vaya del Barcelona [VIDEO]

Hoy en día no se habla más que de Lionel Messi y su inminente salida del Barcelona. El astro argentino le comunicó a la dirigencia que no está en sus planes para esta temporada vestir la camiseta culé.

Rápidamente, la noticia de la decisión tomada por Lionel Messi se expandió por todo el mundo generando diversas reacciones debido a que unos apoyaban al argentino en su cambio de aires, mientras que otros no quieren que se marche de España.

Incluso, el conocido periodista español Josep Pedrerol, conductor del sintonizado programa ‘El Chiringuito de Jugones’, no dudó en aprovechar su espacio televisivo para pedirle a Lionel Messi que se quede.

“En caliente cometemos muchos errores. Nunca hay que tomar decisiones importantes en caliente, luego te arrepientes”, empezó diciendo Pedrerol a los demás panelistas que se encontraban en el programa.

Luego, el conductor agregó lo siguiente: “A los ‘culés’ que piensan con el corazón, dicen que merece la carta de libertad. Piensen con la cabeza un momento. Imaginen a Messi en tres meses celebrando goles con el Inter, PSG, con el City, sonriendo con otra camiseta y ¿cómo queda? No piensan que Messi se iba a retirar con la camiseta del Barcelona”.

Además, Pedrerol le “suplicó” a Messi no irse de Cataluña. “Messi, quédate. Quédate por la gente que te quiere y porque Messi hizo grande al Barca, y Barca lo ha cuidado desde que era pequeñito, lo hizo persona. Vive en una ciudad maravillosa, es feliz con Barcelona y en el club”, sentenció el ibérico.

Por último, el panelista de ‘El Chiringuito de Jugones’ cerró con un conmovedor mensaje: “No es el mejor final para Messi, es el peor final posible. Y no gana nadie, no gana Bartomeu, no gana Messi. Pierde Barcelona”.