Martin Braithwaite se aferra al Barcelona: "No he hablado con nadie para cambiar de club"

Llegó para ser una alternativa de gol y recambio de Luis Suárez pero hoy, ante posible partida del uruguayo, Martín Braithwaite podría tratarse del gran sucesor del 'Pistolero' en el Barcelona.

y aunque muchos lo ven más afuera que adentro del club teniendo en cuenta que Ronald Koeman ha iniciado una renovación total del plantel, el delantero danés asegura que nadie le habló de dejar el club y que está listo para volver a jugar.

"No he hablado con nadie de cambiar de club. Ni siquiera he pensado en ello. Solo pienso en prepararme para jugar bien en el Barza la próxima temporada. Estoy hambriento por jugar y ganar muchos títulos. Me veo mucho tiempo ahí todavía. Charlo mucho con mi agente y no se ha hablado de otros clubs, así que no hay nada al respecto", sostuvo el danés para el diario 'BT'

Como se recuerda Braithwaite llegó en febrero pasado al Barcelona procedente del Leganés para ser una opción más en la delantera de Quique Setién. Incluso el club azulgrana, pensando en un proyecto a largo plazo lo fichó por 4 temporadas, no obstante sus números han sido bastante pobres en la media campaña.

Desde febrero hasta hoy el delantero ha disputado apenas 11 partidos y marcó apenas en una ocasión, lo que para muchos son el aval suficiente para que no entre actualmente en los planes de Koeman.

Empero, como el mismo atacante ha salido al frente a decir, nadie le habló para cambiar de equipo y que en estos momentos se encuentra mentalizado en prepararse fuertemente para la temporada que se viene en una etapa posiblemente sin Lionel Messi. Además la posible partida de Luis Suárez le da más chances de jugar y lo llena de fe.