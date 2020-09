Pierre-Emerick Aubameyang renueva con el Arsenal y será el mejor pagado de la plantilla

Se acabó el culebrón de las noticias que colocaban a Pierre-Emerick Aubameyang fuera de Londres, pues el atacante gabonés decidió extender su contrato con el Arsenal hasta el verano 2023, poniéndole fin así a las especulaciones.

Pero ahí no acaba todo. Y es que 'Auba', quien llegó proveniente del Borussia Dortmund, se convertirá en el jugador mejor pagado de la plantilla, por encima de Mesut Ozil. Esto se dio a conocer a través de un comunicado por el propio club inglés.

⌛️ Coming at you 𝗟𝗜𝗩𝗘 from Emirates Stadium... https://t.co/VAZjMxUJE0