Washington Tabárez sobre despido de Gregorio Pérez: "Muchas veces son excusas"

Óscar Washington Tabárez, seleccionador de Uruguay dio un extensa entrevista a UCI Noticias donde tocó muchos temas como el inicio de las Eliminatorias y se animó hablar sobre la salida de Gregorio Perez en Universitario.

Ante la pregunta sobre Ricardo Gareca, que por su edad no podía dirigir, por las leyes de riesgo de la pandemia, Gregorio Pérez fue uno de los técnicos que se quedó si equipo, Tabárez dijo. "Bueno sí, Gregorio es un amigo, en el caso de él, lo que pasó en un momento con Julio Comesaña, entrenador de Junior de Barranquilla y en el mío, muchas veces son excusas, porque cuando se presenta el entrenador hay un montón de cosas, unas que se saben y otras no, yo en ese sentido defiendo lo mío, yo he puesto, no digo los mejores años pero años importantes de mi vida hace 14 años en esta segunda oportunidad en la selección de Uruguay", expreso.

Luego agregó. "Vuelvo a decir, lo siento casi como un destrato (actitud irrespetuosa), en función de una medida que puede estar establecida en un protocolo, se deje de lado todo lo demás que puede tener en cuanto a su significado, el aporte que uno le puede hacer en lo personal en la selección de Uruguay. Entonces, eso no me gusta, lo tengo que decir, pero tampoco voy a luchar contra molinos de viento, repito, yo ya di por terminado el tema, pero hablé con la persona que tenia que hablar y eso ha trascendido, por lo que sé hasta ahora no van a tener efecto que se decía que iban a tener.", argumentó el Maestro.

Respecto a cómo viene sobrellevando la cuarentena por la pandemia, agregó. "Yo la he llevado bien, yo sé la edad que tengo, sé algunas dificultades que he tenido, sobre todo con lo de la movilidad, no me afecta otros aspectos más resaltantes y me cuido mucho, me alimento bien, atiendo mis problemas como cualquier persona responsable", indica.

Sobre la posibilidad de no viajar a Quito, Washington Tabárez explicó. "Esto de que yo no viajaría a jugar partidos en el exterior fue, primero, un trascendido periodístico que llegó a tratarse el tema, yo ya lo doy por cerrado porque ya hablé con las personas que tenía que hablar, hubo coincidencia que quiero terminar con el tema y no seguir aportando a esto, pero yo todo como si esto empieza el 8, el 12 yo estaré en Quito jugando contra Ecuador con mi selección y después haré lo mismo, yo soy consciente de que tengo una edad que es de riesgo y que fuera del Uruguay hay más posibilidades de contagio en cuanto a los números que nos llevan de contagiados en cada país, que son superiores a la que tenemos acá en Uruguay, hay más posibilidades de contagio", aclaró.