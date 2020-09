Premier League: hinchas todavía no asistirán al estadio por aumento de casos de COVID-19

La Premier League todavía no podrá contar con la presencia de hinchas en los estadios, a pesar de que el plan estaba establecido para que lo puedan hacer desde octubre. El número de contagiados por coronavirus sigue creciendo en el Reino Unido y la aglomeración de personas no se perfila como un plan positivo.

El encargo de revelar la mala noticia para los clubes ingleses fue el ministro británico Boris Johnson, en una conferencia de prensa brindada el último martes. “La transmisión del virus afecta a nuestra capacidad de reabrir algunas actividades económicas, las exposiciones y los eventos deportivos”, explicó.

“No seremos capaces de ejecutar el plan desde el 1 de octubre y entiendo lo que implica esto para los clubes deportivos, que son la vida y alma de nuestras comunidades”, añadió. De la misma forma, indicó que el Ministerio de Economía y Cultura trabajan en conjunto para que el plan se pueda ejecutar pronto.

Por el momento, la prohibición de la asistencia de hinchas en los escenarios deportivos será de seis meses, una medida inicial que puede variar, dependiendo del estado por el que atraviese el Reino Unido por el avance de la COVID-19. Las pérdidas económicas para los clubes se mantendrán en ese sentido.

Según los informes emitidos durante la suspensión del fútbol y su posterior reanudación, hubo 700 millones de euros de pérdida durante la temporada 2019-20. El panorama para el nuevo curso es todavía más sombrío, dado que se calcula que serían 100 millones de euros en déficit mensualmente. Un duro revés.

Premier League ejecutó partido de prueba

Durante la pretemporada, el amistoso Brighton vs Chelsea contó con la presencia de hinchas, que no fueron obligados de usar mascarilla dentro del estadio (si antes de ingresar) y solo debían mantener la distancia física al usar los banquillos. La planificación se ejecutó sin problemas, pero la emergencia sanitaria no perdona.