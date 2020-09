Pjanic contó qué le dijo Cristiano Ronaldo cuando decidió venir a Barcelona

Miralem Pjanic es uno de los refuerzos de Barcelona para esta temporada con el objetivo de volver a ganar movilidad y liderazgo en el mediocampo. El ex Juventus no dudó en explicar su felicidad por fichar por cuadro "culé" hasta de contar su charla con Ronaldo antes de venir a España.

El volante bosnio de 30 años estuvo la pasada temporada en Juventus compartiendo gratos momentos con Cristiano Ronaldo a quien decidió contar la nueva experiencia que tendrá con el objetivo de tener una perspectiva de un futbolista que estuvo en la Liga española.

"Cuando todo se hizo me dijo que estaba muy feliz por mí, que yo sería feliz aquí porque el juego en España es muy bueno y fuerte", dijo para una entrevista a Mundo Deportivo.

Asimismo prosiguió detallando que se divertirá mucho en Barcelona para sorpresa de algunos por la fuerte relación de competencia que tuvo cuando jugaba por el Real Madrid y Barcelona era el clásico rival a vencer.

"Le sabía mal que me fuera de la Juventus, pero me dijo que cree que yo me divertiré mucho en un gran equipo como el Barcelona. Cristiano ha sido muy profesional en la Juventus, es un jugador que ha demostrado muchas cosas y que ha sido muy importante en el vestuario dando ejemplo a todos".