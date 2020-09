Real Madrid vs Real Betis EN VIVO DirecTV ONLINE fecha 3 de La Liga

Real Madrid se enfrenta con Real Betis por la jornada 3 de La Liga EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports este sábado 26 de setiembre a las 2:00 p.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en el Estadio Benito Villamarín y podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

El conjunto merengue, que no disputó la primera jornada del certamen ibérico, necesita los tres puntos para no perder de vista la cima de la tabla, y para eso deberán luchar con una sequía de triunfos ante el elenco “bético”.

"Es un buen equipo de La Liga, pero para nosotros no cambia nada. Queremos hacer un buen partido, como en San Sebastián, y mejorar. Lo importante es pensar solo en el partido de mañana", declaró Zinedine Zidane en la previa.

El Real Madrid no supera al Real Betis en los últimos tres partidos de la liga española, en los cuales acumuló un empate y dos derrotas. La última vez que el elenco capitalino se llevó la victoria fue en enero del 2019 por 2-1.

Por otra parte, los "verdiblancos", con Claudio Bravo como el encargado de evitar los goles merengues, saldrán con todo por una tercera victoria consecutiva que les permita consolidarse como punteros en La Liga.

"Será un partido importante, pero no porque sea el Real Madrid va a ser más o menos importante que otros equipos. Lo importante es tener la personalidad y mantener un esquema de juego, e intentar ganar el partido desde el primer minuto contra el campeón de España", señaló Manuel Pellegrini en conferencia de prensa.

POSIBLES ALINEACIONES DEL REAL MADRID - REAL BETIS EN VIVO EN DIRECTO POR LA LIGA

XI Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Vinicius, Benzema.

XI Betis: Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Carvalho, Guido; Fekir, Joaquín, Canales; Iglesias.

HORARIOS DEL REAL MADRID - REAL BETIS

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 3:00 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 1:00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 3:00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 4:00 p.m.

CANALES PARA VER EL REAL MADRID - REAL BETIS

Argentina: DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: ESPN Brasil

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: Tigo Sports+

Perú: DirecTV Sports

España: Movistar+, Movistar Laliga, Mitele Plus

Estados Unidos: beIN SPORTS, Fanatiz USA

Venezuela: DirecTV Sports

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL REAL MADRID - REAL BETIS?

Si quieres seguir en Internet el Real Madrid vs Real Betis, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.