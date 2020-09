Internacional vs Sao Paulo [Premiere FC EN VIVO] Horarios y canales TV dónde ver el Brasileirao

Premiere FC EN VIVO Internacional vs Sao Paulo ONLINE y EN DIRECTO | Este sábado 26 de septiembre se juega el partido por la fecha 12 del Brasileirao. El duelo está pactado para las 5:00 p.m. (hora peruana) en el Beira-Rio y será transmitido por Fanatiz. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Obligado a ganar. Internacional, antiguo líder del Brasileirao, quiere volver a la senda del triunfo para dejar atrás una mala racha de resultados que provocaron que pierda la punta en detrimento del Atlético Mineiro.

El equipo del 'Chacho' Coudet viene de dos derrotas consecutivas por la mínima ante Goiás y Fortaleza, y si aquello no fuera poco la derrota en el clásico de Porto Alegre ante el Gremio ha vuelto a poner en jaque el crédito del entrenador argentino.

En ese sentido, un triunfo ante Sao Paulo significaría acabar con la dinámica negativa de las últimas semanas, además de ganar en confianza para el objetivo inmediato del 'Colorado': avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

A dos fechas del final de la fase de grupos, Internacional comparte el liderato del Grupo E con Gremio, ambos con 7 puntos, pero América de Cali y Universidad Católica (4) aprietan, por lo que el conjunto de Porto Alegre ya no puede ceder puntos y menos en su próxima visita a Colombia.

En ese sentido, Eduardo Coudet jugará con un once alternativo ante Sao Paulo y con importantes regresos como los de Moisés y Edenilson, ausentes ante Gremio, y Víctor Cuesta y Bruno Praxedes, bajas en la última derrota en el Brasileirao ante Fortaleza.

La gran duda en Internacional se trata del volante Patrick, que sufrió una lesión en el muslo derecho y que ya se perdió el duelo ante Gremio por dichas molestias contraídas en la derrota ante Fortaleza.

Si la situación de Internacional es complicada, la de Sao Paulo no es menos. Aunque sea el tercero del Brasileirao con 18 puntos, a 2 del Inter y a 3 del líder Atlético Mineiro, el equipo de Fernando Diniz se encuentra al borde de la eliminación en la Copa Libertadores.

Sao Paulo enlaza cuatro partidos sin ganar entre Brasileirao y Libertadores, por lo que un triunfo ante Internacional llenaría de confianza a un plantel que necesita ofrecer su mejor versión para ganarle a River Plate en Argentina, el duelo clave para su supervivencia en la Copa.

Cabe precisar que Sao Paulo es tercero del Grupo D con 4 puntos, a 3 de River y a 5 de LDU de Quito. Le falta visitar al 'Millonario' y recibir a Binacional.

Formaciones probables Internacional vs Sao Paulo

Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Cuesta, Moisés; Musto, Edenilson, Marcos Guilherme, Praxedes (Patrick); D'Alessandro, Leandro Fernández.

Sao Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinicius (Juanfran), Diego Costa, Léo, Reinaldo; Tchê Tchê, Gabriel Sara, Hernanes (Igor Gomes); Luciano, Brenner (Paulinho Bóia), Pablo.

¿Qué canal transmite y dónde televisan partido de hoy Internacional vs Sao Paulo?

El Internacional vs Sao Paulo será transmitido en VIVO por la señal de Premiere FC.

Brasil Premiere FC Brasil, TNT Go, TNT Brazil

Internacional Fanatiz Brasileirão, Bet365

La transmisión del partido entre Internacional y Sao Paulo solo estará disponible en Brasil a través de los canales y servicios streaming de Premiere FC Brasil, TNT Go, TNT Brazil y Esporte Interativo Plus. No obstante, Libero.pe te dará toda la información del juego en el minuto a minuto.

¿A qué hora juegan Internacional vs. Sao Paulo?

5:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador y México

6:00 p.m. Chile, Venezuela, Paraguay y Bolivia

7:00 p.m. Brasil, Argentina y Uruguay

¿Qué es el Brasileiraro?

El Campeonato Brasileño de Fútbol 2020 será la 64.ª edición del Campeonato Brasileño de Serie A. Inicialmente programado para comenzar el 2 de mayo y finalizar el 6 de diciembre.