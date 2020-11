Boca Juniors empezó ganando: 2-1 ante Lanús por Copa de la Liga Profesional

Boca Juniors sigue ganando. El equipo de Miguel Ángel Russo empezó con el pie derecho la Copa de la Liga Profesional gracias a un triunfo por 2-1 en su visita a Lanús.

Carlos Tevez abrió la cuenta a los 19' luego de aprovechar un rebote tras un córner y hacía justicia en el marcador, sin embargo, Lanús devolvió el golpe rápido en una jugada muy polémica.

De la Vega peinó un centro tras un córner y José Sand se impuso a la marca de Zambrano para definir en el área chica. El goleador del 'Granate' estalló de emoción mientras el central peruano pedía una mano que el árbitro no advirtió y que sí existió.

Herido en su orgullo, Boca siguió generando pero a la vez desperdiciando ocasiones que le hubiesen permitido darle la tranquilidad en el descanso.

Sin embargo, aquello no amilanó a los visitantes que nuevamente se adelantaron en el marcador con un gol de Wanchope Ábila previo desvío de Morales a un disparo de Cardona.

El gol relajó a Boca, que aunque tuvo ocasiones para sentenciar el partido las pasó canutas en los minutos finales. No obstante, Agustín Rossi estuvo impresionante para negarle sus opciones a sus excompañeros de Lanús.

Boca Juniors vs. Lanús : minuto a minuto

FINAL DEL PARTIDO

90' Cinco minutos de adición.

90' Cambio en Lanús: entra Esquivel, se retira Belluschi lesionado.

89' ¡Impresionante atajada de Morales! Fabra habilita a Maroni, el volante ingresa al área y saca el centro rasante para Capaldo que define en primera, pero salva el arquero rival.

86' Doble cambio en Boca: entran Maroni y Obando, salen Tevez y Campuzano.

80' Cambio en Boca: entra Franco Soldano, sale Ábila.

78' Gran retroceso de Belmonte cuando Tevez había jugado un balón filtrado para Ábila, que tenía para avanzar en soledad en caso se hubiese quedado con el esférico.

75' Cambio en Boca: entra Pol Fernández, sale Cardona.

72' Amarilla para Campuzano (Boca) por cortar un avance rival.

71' Amarilla para Capaldo (Boca) por detener con falta a Orozco.

68' Doble cambio en Lanús: entra Orsini y Quignon, salen De la Vega y Pérez.

66' Gran jugada entre Ábila y Salvio, el extremo puede rematar en el área, pero prefiere sacar el centro para Tevez y un rival desvía el balón.

65' ¡Ocasión de Boca! Enorme atajada de Morales para negar un fuerte disparo de Cardona.

62' Doble cambio en Lanús: entran Orozco y Belluschi, salen Aguirre y Vera.

61' Wanchope Ábila queda sentido luego de un golpe de Burdisso. El árbitro le perdona la segunda amarilla al de Lanús.

60' Salvio y Buffarini se asocian por derecha, el lateral saca el centro, pero se le va muy pasado.

56' Servicio pasado desde la derecha, Edwin Cardona supera a su marcador y saca un violento disparo, Morales ataja, pero el rebote lo define Wanchope Ábila de cabeza.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BOCA!

53' Bernabei progresa por izquierda, saca el centro pasado, De la Vega gana de cabeza, pero su disparo se va ligeramente desviado.

52' Balón largo para Tevez, el 10 controla sirve un balón filtrado para Salvio, pero el extremo no logra controlar bien.

50' Remate bloqueado de Tevez. Salvio profundiza por derecha, saca el centro al área, Ábila pivotea para el 10, pero su disparo se estrella en un rival.

49' Zambrano abre campo con Salvio, pero Vera lo anticipa y recupera el balón para Lanús.

46' Arranca la segunda parte sin cambios en Boca ni Lanús.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45'+2' Amarilla para Zambrano (Boca) por una dura falta contra Vera.

45'+1' Providencial Thaller para evitar que Ábila dispare en el área.

45' Dos minutos de adición.

44' Buen repliegue de Lanús para ya no sufrir en exceso ante las transiciones de Boca.

40' ¡UFFFFFF! Salvio conduce en 3/4, se perfila y saca el bombazo que se va apenas alto.

37' Atajadón de Rossi. Sand habilita a Pérez, pero el arquero de Boca sale rápido y le niega el gol a su rival.

33' ¡Se la pierde Tevez! Balón largo de Zambrano para Salvio, el extremo se la deja servida al 10 en el área, pero este no controla bien y Lanús logra recuperar el balón.

32' Amarilla para Burdisso (Lanús) por falta contra Tevez.

30' Contra muy favorable de Boca, pero Cardona no la conduce bien y luego el centro de Salvio es interceptado.

28' ¡Se la pierde Salvio! Fabra juega un balón largo para el atacante que controla de derecha, descoloca a su rival, pero su remate de zurda se va alto.

24' De la Vega pivotea tras un córner y José Sand lo define en el área chica. El veterano de Lanús aguanta la marca de Zambrano, que pide mano del goleador rival, pero el árbitro siguió adelante en su decisión.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LANÚS!

23' Violento disparo de Vera que tiene destino de gol, pero el balón le choca a Buffarini y deja grogui al lateral de Boca.

21' Dura falta de Thaller contra Ábila en una contra. El árbitro le perdona la segunda amarilla al de Lanús.

19' Carlos Izquierdoz gana por arriba tras un córner, el balón rebota en Aguirre y le queda a Carlos Tevez que aguanta la marca rival y define colocado en el área chica.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BOCA!

17' Amarilla para Thaller (Lanús) por falta contra Cardona.

15' ¡Casi llega el primero de Boca! Cardona cucharea el balón para Tevez a la espalda de la defensa rival, pero el 10 no logra controlar bien y luego un rival despeja un esférico que quería rematar Ábila. Luego Salvio no supo definir el rechace, el balón se fue alto.

14' Lanús quiere progresar, pero Boca presiona y provoca errores en su salida.

10' Salvio saca el centro lateral desde la derecha para Ábila y Cardona, pero Di Plácido la desvía al córner.

9' Balón largo de Zambrano buscando a Salvio, pero un rival logra desviar de cabeza.

8' Falta de Campuzano contra Facundo Pérez en el mediocampo.

4' La primera de Boca. Tevez asiste a Ábila, el atacante saca el violento disparo, pero el balón se estrella en el palo derecho.

1' Arranca el partido en el Ciudad de Lanús.

- El partido inicia a partir de las 21:15 horas de la noche en Buenos Aires, Argentina.

- ¡Atención! Formación confirmada de Boca Juniors: Rossi; Buffarini, Carlos Zambrano, Izquierdoz, Fabra; Campuzano, Capaldo; Eduardo Salvio, Edwin Cardona, Carlos Tévez y Ramón Wanchope Ábila.

- Suplentes: Rossi, Jara, Avila, Mas, Campuzano, Molinas, Roldán, Maroni, Varela, Obando, Abila y Zeballos.

- ¡Atención! Formación confirmada de Lanús: Morales; Di Plácido, N'Dong, Burdisso, Bernabei; Belmonte, Pérez, Vera; De La Vega, Orozco y Sand.

- Asistimos a la segunda juventud de un Carlos Tévez pletórico que volvió a influir en el juego y con compañeros que lo secundan.

- Con Eduardo Salvio, la banda derecha de Boca está fuerte. En la izquierda, el regreso de Edwin Cardona será muy importante.

- Miguel Ángel Russo recuperó la mejor versión de las figuras del plantel y encontró el equilibrio en la anterior Superliga.

- Carlos Zambrano está a la expectativa sobre si jugará o no el partido contra Argentina. El defensa de Boca Juniors es clave en el once de Russo.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Boca Juniors y Lanús!

Boca Juniors vs. Lanús : alineaciones confirmadas

Boca Juniors: Rossi; Buffarini, Carlos Zambrano, Izquierdoz, Fabra; Campuzano, Capaldo; Eduardo Salvio, Edwin Cardona, Carlos Tévez y Ramón Wanchope Ábila.

Lanús: Morales; Di Plácido, N'Dong, Burdisso, Bernabei; Belmonte, Pérez, Vera; De La Vega, Orozco y Sand.

Boca Juniors vs. Lanús : historial de partidos

2019-11-01 – Lanús 2-1 Boca Juniors (Campeonato Argentino 2019/20)

2019-02-17 – Boca Juniors 2-1 Lanús (Campeonato Argentino 2018/19)

2017-09-11 – Lanús 0-1 Boca Juniors (Campeonato Argentino 2017/18)

2016-09-29 – Lanús 2-2 (2-4 pen.) Boca Juniors (Copa Argentina 2016)

2016-08-30 – Lanús 1-0 Boca Juniors (Campeonato Argentino 2016/17)

2016-03-21 – Lanús 2-0 Boca Juniors (Campeonato Argentino 2016)

2015-10-24 – Lanús 0-2 Boca Juniors (Copa Argentina 2014/15)

2015-04-19 – Lanús 1-3 Boca Juniors (Campeonato Argentino 2015)

2014-12-01 – Lanús 2-2 Boca Juniors (Torneo de Transición 2014)

2014-05-11 – Boca Juniors 3-1 Lanús (Torneo Final 2014)

Boca Juniors contra Lanús

Boca Juniors, vigente monarca del fútbol argentino, arranca la Copa de la Liga Profesional visitando a un Lanús que recién vuelve a la actividad futbolística y que posiblemente guarde titulares pensando en la Copa Sudamericana.

Si bien en días previos se había anticipado que Miguel Ángel Russo apueste por su once de gala, el DT de Boca Juniors decidió darle la oportunidad a jugadores que puede ser importantes a lo largo de la temporada como Carlos Zambrano, Nicolás Capaldo y Ramón Ábila, hoy téoricos suplentes.

Agustín Rossi será el único cambio obligado luego que indiscutible Esteban Andrada sufriese una distensión en el sóleo de la pierna izquierda. Lo curioso será que el arquero de Boca se estrenara en la camiseta azul y oro frente al club en el que estuvo prestado la temporada pasada.

Con la serie de octavos de final ante Internacional recién a finales de noviembre, la decisión de Russo de apostar por la titularidad de Zambrano cae a pelo a la Selección Peruana debido a que el central llegara con ritmo competitivo a la segunda fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

La otra novedad en Boca Juniors será la indumentaria. El 'Xeneize' estrenará su tercera camiseta, cuyo diseño homenajea los 80 años de La Bombonera.

Lanús, por su parte, llega motivado al juego frente a Boca luego de superar agónicamente (3-2) a Sao Paulo pese a los siete meses de inactividad futbolística y contra un rival de tal que fuste y que, además, no perdía desde hace siete partidos.

A cuatro días de la vuelta en Sao Paulo, Luis Zubeldía parece poco probable que arriesgue a todos sus titulares, por lo que apostaría por un mix con suplentes y jóvenes.

El que sí no piensa perderse el juego contra Boca es el veterano goleador José Sand, autor de dos tantos ante el 'Tricolor'. "Si Zubeldía no me pone lo mato", aseguró, entre risas, en la previa del partido.

Si bien existen muchas incertidumbres entorno al once que vaya a sacar Zubeldía, desde la prensa argentina aseguran que el DT de Lanús podría apostar por jugadores como Ousmane N'Dong, Alexis Pérez, Facundo Quignon, Fernando Belluschi, Sand y Nicolás Orsini.

Boca Juniors vs. Lanús: alineaciones probables

Boca Juniors: Rossi; Buffarini, Zambrano, Izquierdoz, Fabra; Salvio, Campuzano, Capaldo, Cardona; Tevez y Ábila.

Lanús: Morales, Di Plácido, Thaller, Burdisso, Aguirre, Pérez, Belmonte, Vera, De la Vega, Sand, Bernabei.

Boca Juniors vs. Lanús: ficha previa del partido

Boca Juniors vs Lanús Copa de la Liga Profesional ¿A qué hora jugarán? 19.15 horas de Perú y 21.15 horas de Argentina ¿En qué canal ver el partido? TNT Sports ¿En qué estadio jugarán? Ciudad de Lanús ¿Quién será el árbitro? Fernando Rapallini

Boca Juniors vs. Lanús: horarios para ver Copa de la Liga Profesional

Perú: 7.15 p. m.

México: 7.15 p. m.

Ecuador: 7.15 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.15 p. m.

Estados Unidos (Texas): 7.15 p. m.

Estados Unidos (Miami): 8.15 p. m.

Colombia: 7.15 p. m.

Argentina: 9.15 p. m.

España: 1.15 a. m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 12.15 a. m. (al día siguiente)

Uruguay: 9.15 p. m.

Paraguay: 8.15 p. m.

Chile: 9.15 p. m.

Brasil: 8.15 p. m.

Bolivia: 8.15 p. m.

Venezuela: 8.15 p. m.

Canadá: 7.15 p. m.

Costa Rica: 6.15 p. m.

Guatemala: 6.15 p. m.

Honduras: 6.15 p. m.

El Salvador: 6.15 p. m.

Puerto Rico: 8.15 p. m.

República Dominicana: 8.15 p. m.

Panamá: 7.15 p. m.

Italia: 1.15 a. m. (al día siguiente)

Francia: 1.15 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 1.15 a. m. (al día siguiente)

Portugal: 12.15 a. m. (al día siguiente)

Holanda: 1.15 a. m. (al día siguiente)

Inglaterra: 12.15 a. m. (al día siguiente)

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO Boca Juniors vs Lanús?

