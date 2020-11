Manchester United – Arsenal en vivo, ver ESPN 2: 0-0 en directo por Premier League

Manchester United vs Arsenal EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentan hoy domingo 1 de noviembre se juega el partido por la fecha 7 de la Premier League. El duelo está pactado para las 11:30 a.m. (hora peruana) en Old Trafford y será transmitido por ESPN 2 y ESPN Play. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Punto de quiebre. Manchester United, el club grande que no alza una Premier League desde 2013, enfrenta al Arsenal con un objetivo más allá del triunfo: extender su dinámica ganadora de la Champions League al torneo doméstico.

No ha sido el mejor arranque de temporada para el Manchester United, pero desde la vuelta del parón el equipo de Ole Gunnar Solskjaer se encuentra invicto y con un ritmo arrollador a nivel internacional: viene de ganar 1-2 al PSG y 5-0 al Leipzig.

A diferencias de temporadas anteriores, los candidatos de siempre y últimos campeones de la Premier League no han empezado de la mejor forma, por lo que las posibilidades de un nuevo monarca son más latentes que nunca.

En ese sentido, el Manchester United sabe que no puede fallar en las grandes citas y el Arsenal es una de ellas, todavía más si cabe que el conjunto londinense mantiene un invicto de tres partidos ante los 'Diablos Rojos'.

Sin Anthony Martial por suspensión, crecen las posibilidades de que Cavani arranque por primera vez en el Manchester United y haga dupla con Marcus Rashford, implacable desde la vuelta del parón FIFA con 5 goles en 4 juegos.

En la vereda del frente, el Arsenal quiere romper una racha de dos partidos sin ganar en la Premier League y volver a hacerse fuerte ante los clubes grandes, uno de los grandes logros de Mikel Arteta la pasada temporada.

Los 'Gunners' apenas se han impuesto a clubes de menor fuste en la actual Premier League y han contado como derrotas todos los grandes exámenes, léase Liverpool, Manchester City y Leicester.

Tal cual el Manchester United, el Arsenal de Arteta aspira a un punto de quiebre que le permita aspirar a algo más que quedar en el Top4 de la Premier League.

Manchester United vs. Arsena: formaciones probables

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani.

Arsenal: Leno; Bellerín, Mustafi, Gabriel, Tierney; Ceballos, Partey, Xhaka; Willian, Aubameyang, Saka.

Manchester United vs Arsenal: horarios para ver Premier League

Perú – 11.30 a. m.

Colombia – 11.30 a. m.

Ecuador – 11.30 a. m.

México – 11.30 a. m.

Venezuela – 12.30 p. m.

Bolivia – 12.30 p. m.

Chile – 13.30 p. m.

Paraguay – 12.30 p. m.

Estados Unidos – 12.30 p. m.

Argentina – 13.30 p. m.

Brasil – 13.30 p. m.

Uruguay – 13.30 p. m.

Alemania – 5.30 p. m.

Reino Unido – 4.30 p. m.

¿En qué canal transmiten partido Manchester United vs. Arsenal?

Perú – ESPN 2 y ESPN Play Sur

Colombia – ESPN Play Sur y ESPN 2

Ecuador – ESPN Andina, ESPN Play Sur y ESPN 2

México – Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Venezuela – ESPN Play Sur, ESPN 2 y ESPN Andina

Bolivia – ESPN3 Sur y ESPN Play Sur

Chile – ESPN 2 y ESPN Play Sur

Paraguay – ESPN Play Sur y ESPN 2

Estados Unidos – Peacock

Argentina – ESPN Play Sur y ESPN 2

Brasil – ESPN Brasil

Uruguay – ESPN Play Sur y ESPN 2

Alemania – Sky Sport 1/HD, Sky Go

Reino Unido – SKY GO Extra, Sky Sports Main Event, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Premier League y Sky Ultra HD

¿Dónde ver partido Manchester United vs Arsenal?

En Internet el duelo entre Manchester United vs Arsenal, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

