Inter de Milán venció por 4-2 a Torino y se acerca a la punta de la Serie A

Inter de Milán venció a Torino por 4-2 por la octava jornada de la Serie A. El partido, que se disputó en San Siro, fue testigo del gran nivel que mostró el delantero belga Romelu Lukaku quien anotó un doblete y así le permitió a los neoazzurros trepar en la tabla de posiciones.

Pero no solo fue la aparición Lukaku lo que le brindó al cuadro de Antonio Conte la victoria. El argentino Lautaro Martínez y el chileno Alexis Sánchez, con un gol cada uno, levantaron la voz este domingo y permitieron al Inter de Milán remontar un 0-2 adverso.

Los locales, sin el serbio Aleksandar Kolarov ni el croata Marcelo Brozovic, ambos de baja por coronavirus, vivió un partido extremadamente complicado, pero quedaron a tiro para recibir este miércoles al Real Madrid por la Champions League.

Antonio Conte no renunció a Lukaku y a Nicoló Barella, pero sí decidió dejar en el comienzo a Lautaro y el holandés Stefan De Vrij, quienes entraron en la segunda mitad. La idea era no desgastarlos para el 'match' ante los españoles.

Y el partido se le puso cuesta arriba a los interistas, que recibieron el 0-1 a diez segundos del descanso, obra del ex Valencia Simone Zaza, y el 0-2 a la hora de juego con un penal otorgado por el VAR y transformado por el argentino Cristian Ansaldi, quien no celebró al ser un ex del Inter.

El segundo penal fue concedido al Torino con varios minutos de retraso y cuando el Inter, que había seguido jugando, estaba a punto de lanzar una falta directa en el otro lado del campo. Pudo ser un golpe psicológico definitivo, en cambio la reacción interista fue inmediata.

En el espacio de cinco minutos, Alexis recortó distancias al rematar primero un balón suelto en el área de penalti y el propio delantero chileno colgó otro centro que Lukaku remató para restablecer el empate.

Atacó con todo el Inter en el tramo final y consiguió en el minuto 84, tras otro largo control VAR, el penalti que Lukaku anotó con seguridad para completar la remontada.

Inter vs Torino EN VIVO: Minuto a Minuto

Inter vs Torino: alineaciones confirmadas

Inter: Handanovic; Barella, Bastoni, D'Ambrosio, Gagliardini, Hakimi, Ranocchia, Vidal, Sánchez, Young y Lukaku.

DT: Antonio Conte.

Torino: Sirigu; Ansaldi, Belotti, Bremer, Linetty, Lyanco, Meite, N'Koulu, Rincón, Verdi y Singo.

DT: Marco Giampaolo.

PREVIA

Luego de dos semanas de pausa obligada por la Fecha FIFA, Inter vuelve a la acción en la Serie A con la firme convicción de sumar de a tres para no alejarse de los primeros lugares de la tabla. Por ahora Milan es líder a falta a de un partido y Juventus se ubica segundo tras su victoria ante Cagliari.

Los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal volvieron al equipo lombardo luego de una guerra mediática entre su entrenador de selección Reinaldo Rueda y el departamento médico de su club. Por suerte, ambos jugadores llegaron físicamente plenos, pero el ‘niño maravilla’ irá al banco de suplentes por precaución.

Pero Antonio Conte no solo piensa en este partido que podría dejarlo muy cerca del podio de la Serie A, sino también en el de mitad de semana por Champions League donde por ahora se encuentra último en su grupo con solo dos puntos. Y ante Real Madrid se juega tal vez su última chace de clasificar a octavos de final de este torneo.

Torino por su parte es uno de los equipos que arrancó con el pie izquierdo este actual torneo al ubicarse en la casilla 17 de la tabla de posiciones con solo cinco puntos. Y aunque en la jornada anterior lograron su primera victoria ante Genoa, los turineses saben que será complicado sumar en su visita a Milano.

Inter vs. Torino: posibles formaciones

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barellà; Lautaro y Lukaku.

Torino: Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodríguez; Meitè, Rincón, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti.

