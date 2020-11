Rivaldo: "Es momento que Barcelona se acostumbre a jugar sin Messi"

Rivaldo es uno de los ex futbolistas con autoridad para hablar del Barcelona y el momento que atraviesa quizás en la última temporada de Lionel Messi. El brasileño fue claro al señalar que el equipo catalán se tiene que acostumbrar a jugar sin la 'Pulga', como el martes pasado en Champions contra el Dinamo de Kiev.

"En algunos momentos de esta temporada (y permanentemente toda la temporada a partir del año que viene, con toda seguridad) Lionel Messi ya no estará para solucionar los problemas. Es momento para que otros se luzcan e incluso para que el equipo se acostumbre a jugar sin Messi", aseguró Rivaldo.

El campeón del mundo en Japón Corea 2002 con la Brasil también se refirió al marketing que existe en la campaña electoral para hacerse con la presidencia del Barcelona, algunos candidatos hasta proponen el fichaje de Neymar.

“Lo de prometer que se va a fichar a Neymar me parece más una estrategia de marketing para salir en las noticias que una posibilidad real", manifestó Rivaldo.

"Neymar ya ha dicho que está feliz en París y el Barcelona tiene problemas económicos. Así que anunciar que Neymar va a fichar por el Barcelona, cuando ni el PSG, ni los agentes de Neymar han dicho nada al respecto es sólo una forma de ganar notoriedad en la prensa en este proceso electoral”, agregó.

Por último, Rivaldo respaldó a Piqué tras conocerse que prefiere buscar otras alternativas sobre su lesión antes de operarse. “Piqué hace lo correcto pensándoselo y pidiendo opinión a otros especialistas. A mí me pasó algo parecido en el 98, cuando los doctores del Barcelona sólo querían operarme, pero el doctor de Brasil me convenció para recuperarme con rehabilitación. Pude elegir y preferí el tratamiento conservador. Salió de maravilla, en 20 días me recuperé en Río de Janeiro y pude jugar el Mundial del 98”, concluyó.