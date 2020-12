Padre de Lionel Messi desmiente reunión con PSG y lo llama 'fake news'

La novela Lionel Messi y PSG y cobró fuerza en los últimos días luego de que el mediático programa televisivo 'El Chiringuito' informara de una posible reunión entre Jorge Messi, padre y representante de 'Lio', y el PSG celebrada la semana pasada en el propósito de comenzar a negociar la llegada del astro al Parque de los Príncipes.

Sin embargo, Jorge Messi ha salido a desmentir esta información en las últimas horas mediante un mensaje en sus redes sociales. El padre de la 'Pulga' llamó a esta noticia 'fake news' y dejó claro que no se ha movido de Argentina. "Falsooo Otro invento más, llevo desde septiembre en Argentina. #Faknews", escribió en estado de Instagram.

La información que manejaba 'El Chiringuito' era que Jorge llegó a Barcelona la semana pasada en el avión privado del jugador, esto para reunirse con las cabezas parisinas, ahora que las conexiones entre Messi y el Manchester City habrían perdido fuerzas.

Cabe destacar además que hace poco Neymar posteó en sus redes sociales una foto con Messi con el mensaje subliminal "nos vemos pronto amigo", sin dejar claro si se volverán a ver a Barcelona, PSG o en todo caso en la Champions League donde se enfrentarán ambos por los octavos de final.

Cierto o no, unas de las dos partes no está diciendo la verdad y a puertas del receso por mitad de temporada está muy poco para conocer el destino final de Messi quien no seguirá en el Barcelona a partir de la próxima campaña.

