Partido de Everton vs Manchester City suspendido por nuevos casos de COVID-19

A través de su cuenta oficial de Twitter, Manchester City anunció que el partido que iba a disputar ante Everton, por la jornada 16 de la Premier League, fue suspendido debido a la aparición de nuevos casos de coronavirus.

El cuadro de Josep Guardiola no reveló nombres. "Después de la última ronda de pruebas de Covid-19, el club arrojó una serie de casos positivos, además de los cuatro ya reportados el día de Navidad", expresó

"Con la seguridad de la burbuja comprometida, existía el riesgo de que el virus se propagara más entre el equipo, el personal y potencialmente más allá. Con base en un fuerte consejo médico, la Premier League, en consulta con ambos clubes, ha decidido posponer el partido", agregaron.

PREVIA

Everton vs Manchester City EN VIVO ESPN 2 este lunes 28 de diciembre desde las 15.00 horas de Perú y 17.00 horas de Argentina por la fecha 16 de la Premier League. El partido también será transmitido por ESPN Play, Directv Go y DAZN, mientras que podrás seguir todas las incidencias a través del minuto a minuto a través de Líbero.pe.

Las acciones se llevarán a cabo en el estadio Goodison Park y contarán con el arbitraje de Martin Atkinson. El partido genera gran expectativa de cara al liderato de la Premier League, puesto que Everton podría igualar a Liverpool en la punta (32 unidades) o el Manchester City se puede poner a tres puntos luego de quedar muy relegado.

Everton vs Manchester City Premier League ¿A qué hora jugarán? 15.00 horas de Perú y 17.00 horas de Argentina ¿Qué canal transmitirá? ESPN 2, Directv Go y ESPN Play ¿Quién será el árbitro? Martin Atkinson ¿En qué estadio jugarán? Goodison Park

El arranque del Everton de Carlo Ancelotti generó gran expectativa y si bien cayeron en un bache, en esta jornada se les presenta la gran posibilidad de volver a la punta. Liverpool, su clásico rival, no salió del empate ante West Brom, por lo que solo basta con una victoria en casa para emparejarse en lo más alto nuevamente.

No obstante, no será fácil, en especial con las notorias ausencias. La baja de James Rodríguez desde hace algunas fechas sigue siendo un dolor de cabeza, la misma que Lucas Digne o Allan, piezas claves en el lateral o mitad de la cancha. Eso no es todo, dado que Richarlison tampoco está en la mejor de sus condiciones luego de una lesión en la cabeza.

Al frente estará el Manchester City de Pep Guardiola, que no atraviesa el mejor de sus momentos deportivos, pero que igual se mantiene prendido en la pelea por los primeros lugares. Los ‘ciudadanos’ vienen de derrotar 2-0 al Newcastle y tal como lo han venido haciendo esta campaña, son más certeros que brillantes en el juego.

Everton vs Manchester City : posibles alineaciones

Everton : Jordan Pickford; Mason Holgate, Yerry Mina, Michael Keane, Ben Godfrey; Abdoulaye Doucouré, Tom Davies; Alex Iwobi, Gylfi Sigurdsson, Bernard y Calvert-Lewin.

Manchester City : Ederson; Joao Cancelo, John Stones, Rúben Dias, Benjamin Mendy; Fernandinho, Ilkay Gündogan; Riyad Mahrez, Kevin de Bruyne, Phil Foden y Sergio Agüero.

Como visitantes en Premier League, han logrado tes victorias en los siete partidos que jugaron, mientras que los restantes fueron dos empates y una derrota. Tottenham fue el único equipo que logró doblegar al Manchester City como local y seguro Everton intentará repetir la fórmula: concentración defensiva para luego aprovechar las ocasiones de gol.

