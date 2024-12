El '9' que Boca Juniors espera: Lapadula en los planes del club Xeneize

En la publicación de Angelo Taglieri dice lo siguiente: Boca Juniors, buscando un delantero centro tras la despedida de Tévez, y tras el no de Edinson Cavani (...) evalúa el perfil del italiano-peruano, quien también es del agrado del Club América en México. Hombre de dos mundos, Lapagol que conquistó al pueblo peruano con una brillante Copa América.

Gianluca Lapadula fue la grata revelación de la Copa América no solo por sus goles y asistencias, si no por su juego incansable y aguerrido. Esto le valió para se considerado en reiteradas veces en el mejor jugador del duelo ante Colombia y Ecuador.

Es importante mencionar que, el ex Milán no se ha pronunciado sobre su futuro, pero su salida del club Benevento Calcio sería inevitable ya no fue convocado para participar en la pretemporada junto con sus compañeros con miras a la Serie B de Italia.