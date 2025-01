Antoine Griezmann: solo saldría de Barcelona si es al Atlético de Madrid

Antoine Griezmann tiene las cosas claras sobre su futuro, según el diario deportivo español 'Sports', el delantero francés llegó a comunicar a la directiva 'culé' que solo aceptará salir si llega una oferta formal del Atlético Madrid y no la de otros clubes interesados en él. Para FC Barcelona es importante la salida del 'Principito' pues le aliviaría en el tema económico, de hecho el presidente Joan Laporta confesó ya hace algunas semanas que está abierto a escuchar ofertas por él.

Tottenham y Manchester City son algunos de los equipos que han mostrado interés en el francés mas no de manera formal. Aún así, Antoine Griezmann no quiere irse a otro club que no sea del Atlético Madrid pues le seduce la idea de volver al club donde mejor rindió y en el que además sería nuevamente dirigido por Diego Pablo Simeone que ante la consulta se mostró entusiasmado en un posible retorno del hoy delantero del FC Barcelona.