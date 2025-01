James Rodríguez le envía un mensaje a Rueda: "No tengo nada que demostrar"

James Rodríguez encendió nuevamente la polémica con sus recientes declaraciones que probablemente no gustarán nada en el seleccionador de Colombia , Reinaldo Rueda , a quien le mandó un mensaje.

Como se sabe, el volante del Everton quedó fuera de la última Copa América tras ser excluido por Rueda, quien decidió no llevarlo, aparentemente por un 'cortocircuito' con algunos referentes del equipo como David Ospina, y aparentemente por su poco compromiso con los 'cafeteros'.

En ese marco, Rodríguez , aprovechó una entrevista en las redes sociales del Everton para asegurar que no tiene nada que demostrar a nadie para regresar a su selección, pues siente que hace rato está haciendo las cosas bien.

“No le tengo que demostrar nada a nadie, creo que he hecho las cosas bien. Esperemos a ver qué pasa, se están pensando algunas cosas a nivel personal. Esperemos qué va a pasar en el futuro. Hay que estar bien para que la selección pueda estar bien también y, si me toca estar desde fuera, poderles dar mucho ánimo para que puedan ir a un Mundial. Fuera o dentro, no lo sé. Hay que hacer las cosas bien”, sostuvo James.