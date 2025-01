"Sé que está mirándonos": Higuaín dedicó victoria del Inter Miami a su mamá

“Hacer goles es lo que más me gusta hacer y más si ayuda al equipo a ganar. Tuve una sensación muy extraña, se me vinieron imágenes de mi mamá a la cabeza. Yo sé que de arriba ella está mirándonos, se lo dedico a mi familia y sobre todo a mi mamá que sé que está mirándonos, este partido fue para ella y sé que esto la pondrá muy contenta”, indicó.

“Me siento mejor, todavía no estoy al 100% y me queda por mejorar. Para llegar a ese nivel hay que trabajar, descansar y cuidarse, pero muy contento porque creo que voy por una línea ascendente. La exigencia la puse yo porque a lo largo de mi carrera hice más de 300 goles y es normal. Se me exige eso, me gusta, el hincha está contento cuando ganas”, sentenció.