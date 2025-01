Laporta dejó en claro el tema Messi: "La decisión está hecha, no hay margen"

Si aún quedaba una pequeña ilusión en los hinchas del Barcelona de seguir viendo a Lionel Messi en el Camp Nou, el mismo presidente aseguró que no hay marcha atrás en la decisión.

A través de una conferencia de prensa, Joan Laporta respondió a las interrogantes de los hombres de prensa y volvió a dejar en claro que se hizo todo lo posible para que Lionel Messi no se marche del club, pero que no se pudo conseguir el objetivo.

Luego de aclarar dudas, el mandamás del Barcelona, antes de pasar a despedirse, se tomó un respiro y expresó lo que ningún seguidor ‘culé’ quería escuchar. “He estado hablando con Jorge (padre y agente del jugador), me he mensajeado con ‘Leo’ (Messi). La decisión está hecha, está tomada. No hay margen”, expresó Laporta.