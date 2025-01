DT de Manchester United no quiere despegarse de Pogba y espera firma de Varane

¡Quiere un plantel de lujo! Ole Gunnar Solskjær, DT de Manchester United , brindó conferencia de prensa para referirse sobre dos jugadores puntuales: Paul Pogba y Raphael Varane . En el caso de 'Pogboom', se puso en duda su continuidad por el interés de varios clubes de Europa, mientras que ex Real Madrid aún no logra integrarse al plante de los 'Diablos Rojos'.

Según palabras del mismo DT del Manchester United, Ole Gunnar, hay plena confianza en el comando técnico y directiva para contar con Paul Pogba hasta el cierre de su contrato, el cual tiene vigencia hasta fines de esta temporada. No obstante, no se descarta que pueda presentarse una oferta de renovación para mantener al francés en el cuadro de los 'Diablos Rojos'.

Por otra parte, uno de los fichajes que logró concretar Manchester United fue con el central Raphael Varane. Sin embargo, aún no ha sido presentado oficialmente como los demás jugadores. La directiva aún no culmina los trámites del ex Real Madrid, por lo que no ha sido inscrito en la Premier League.