James Rodríguez ignora la temporada de Everton: "No sé ni con quién juega"

El futuro del volante colombiano, James Rodríguez , sigue siendo incierto, dado que, aún no define cuál será su destino para jugar en esta temporada, y más aún, porque sigue demostrando que no desea continuar en las filas del Everton de la Premier League .

Tras una transmisión en su cuenta de Twitch, James reveló que, no tiene idea con quién jugará su actual equipo en el próximo fin de semana, algo que ha llamado mucho la atención en todos sus seguidores. "No sé ni con quién juega Everton, si me pueden decir por favor", indicó.