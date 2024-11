Barcelona recuperará 55 millones euros tras pacto extrajudicial con Neymar

La historia feliz en el balance económico para el Barcelona comienza luego que Joan Laporta, presidente del club anunciará que existe 1.350 millones de euros de deuda en el desglose había 90 'kilos' por litigios aunque no especificó por qué casos abiertos, ahora todo hace suponer que era por el caso de Neymar .

El portal 2Playbook, especializado en economíaespecificó que los "azulgranas" recuperarán cerca de 55 millones de euros, cifra que no se tenía contemplada luego que el club español y Neymar resolvieran todos los casos pendientes "de forma amistosa".

Neymar, delantero del PSG.

"Ney" renunció a la reclamación de unos 54 millones por la prima de renovación no cobrada al irse al PSG en 2017, hecho que hizo que el Barcelona también rechazara recuperar 16,7 millones de euros, algo que significó al final una ganancia tras cerrar los buenos términos con el brasileño.

No cabe duda que este dinero no perdido es como una victoria para el Barcelona que no la pasa bien en sus arcas y todavía tomará un tiempo ajustarse a los estándares que se necesita para volver a invertir en contratar jugadores.