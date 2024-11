Pelé se encuentra hospitalizado en Brasil y el mundo del fútbol está en vilo

Lo curioso es que, hace cinco días, las personas que manejan las redes sociales del 'Rey del Fútbol', descartaron que el motivo de su ingreso al hospital sea por un desmayo. "Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a mis exámenes de rutina, que no había podido hacer antes debido a la pandemia. ¡Hágales saber que no juego el próximo domingo!", indicó Pelé en su cuenta de Instagram.