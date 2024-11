Koeman señaló a Laporta como el culpable de la filtración de su contrato

Esta divulgación no fue bien recibida por el técnico holandés, quien no dudó expresar su fastidio. Así mismo, Koeman señaló al presidente del club, Joan Laporta , como el responsable de que los aspectos que solicitaba la institución 'culé' hayan salido a la luz.

"Hubo dos momentos en los que salieron cosas que no indicaban apoyo al entrenador. Eso me molestó. Hace dos semanas y media tuvimos una conversación sobre un nuevo contrato. No se filtró nada a los medios hasta que el presidente tuvo una sesión con periodistas sobre la situación del club, el aspecto financiero y tal", declaró el estratega para el diario 'Algemeen Dagblad'.