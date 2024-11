Barcelona salvó un punto: empató 1-1 ante Granada por LaLiga

Los de Ronald Koeman no han tenido días fáciles desde que cayeron goleados en casa ante el Bayern Múnich por Champions League. Las críticas no cesan contra los 'azulgranas' e incluso el presidente Joan Laporta salió al frente para respaldar al estratega holandés.

En su última conferencia de prensa previo al duelo contra el Granada, el DT del Barcelona no se guardó nada y también dio su punto de vista. "No sé si mi cargo está en juego porque no me han dicho nada sobre este tema. Tengo que pensar en el partido porque las demás cosas no están en mi mano”, declaró el 'tulipán'.