Samuel Eto'o se lanza a la presidencia en Federación de Camerún

Eto'o apoyó la candidatura del actual presidente, Seidou Mbombo Njoya, pero, según el comunicado, este proyecto no habría cumplido con lo esperado. “Hace tres años apoyé un proyecto que parecía prometedor para el futuro de nuestro fútbol. Haciendo balance de sus logros, no me arrepiento, aunque las expectativas no se han cumplido", mencionó el camerunés.